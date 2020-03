Durante uno scherzo (Gavettone) fatto da Sossio, Asia valente ci ricasca e gli urla: “Ma sei handicappato?” Ora una volta passi, ma due sono troppe. La giovane influencer non riesce proprio a cambiare vocabolo e ripete nel giro di 10 giorni un altro termine che non è proprio dei più felici, così come fece la volta scorsa con “Down”.

Asia valente in lacrime al GFVip 2020: “Appena mi sono resa conto ho chiesto subito scusa”

La scora puntata Signorini è stato molto blando con la ragazza e l’ha richiamata leggermente. Asia ha chiesto scusa ed è finita lì… ma ora la bionda influencer ci ricasca e pronuncia la parola “Handiccapato”, quindi è proprio recidiva, ha reiterato un comportamento che in diretta televisiva non può essere tollerato.

Stavolta, Signorini si infurierà e le darà una bella lavata di capo? Ma non ci sentiamo di attaccare con troppa forza la ragazza, dal momento che appena si è resa conto di aver sbagliato ha immediatamente chiesto scusa ed è scoppiata in un pianto dirotto.

Sicuramente non facciamo processi a nessuno perché capiamo che è nell’uso del linguaggio giovanile usare questi termini che per altro non vengono detti né con malizia né con cattiveria, tuttavia in diretta tv non è proprio il caso, dal momento che le famiglie coinvolte che vivono situazioni di handicap nei loro nuclei familiari, ci rimangono molto male.

Asia Valente sbaglia di nuovo, provvedimento in arrivo?

Certo come si dice, sbagliare è umano ma perseverare è diabolico!! Per cui la Valente sente tutto il peso dell’errore tanto che chiede scusa subito e scoppia a piangere. A consolarla Antonella Elia che le dice: “ma tranquilla la gente capirà, si vede che sei disperata e dispiaciuta”.

Asia è veramente dispiaciuta e non si da pace dal momento che il tutto è scaturito dall’ennesimo scherzo… Chissà se stavolta sarà preso un provvedimento oppure si sorvolerà? Ricordiamo che Asia è al televoto assieme a Sara e Fabio Testi, che ha espresso il desiderio di lasciare la Casa.

Chi la spunterà? Di certo la battuta infelice di Asia la mette in una situazione di rischio.