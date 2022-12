È iniziata ieri, lunedì 5 dicembre 2022, la nuova avventura televisiva di Fiorello. Il suo morning show dal titolo Viva Rai 2, in onda dalle ore 7.15 alle ore 8.15 su Rai 2 ha conquistato proprio tutti, soprattutto sui social, dove i video della puntata e le gag sono sono diventati virali. Ma andiamo ora a vedere quanto ha ottenuto in termini di Ascolti Tv la prima puntata del programma che ha avuto come super ospite tra gli altri Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, nonché amico di vecchia data di Fiorello.

Ascolti Tv Viva Rai 2: i dati Auditel della prima puntata del morning show di Fiorello con ospite il direttore artistico di Sanremo 2023 Amadeus

La prima puntata di Viva Rai 2 è stata seguita da 683.000 telespettatori con uno share del 14.10%. Numeri importanti per la fascia oraria di Rai 2, complice anche la presenza di Amadeus all’indomani della diretta del Tg1, in cui il direttore artistico conduttore del Festival di Sanremo 2023 ha presentato al pubblico a casa, agli addetti ai lavori, agli stessi cantanti e alla stampa, la lista con i nomi dei 22 cantanti che gareggeranno alla kermesse canora.

Si può parlare di vero e proprio fenomeno Fiorello Boom. Lunedì scorso Rai2 era all’1%. Lo show di Fiorello batte anche il Tg1 Mattina che scende al 10,1% con 492.000 spettatori. Il dato 10,1% del Tg1 è fino alle 8.55. Fino alle 8.00 ha tre dati: 8,1% 7,9% 8,3%. Quasi la metà di Viva Rai 2.

Amadeus ospite di Fiorello annuncia Francesca Fagnani co-conduttrice a Sanremo 2023

Per la prima puntata di Viva Rai 2 il nuovo show dell’amico Fiorello, Amadeus ha riservato una sorpresa non da poco. Durante la diretta su Rai 2, il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023 ha annunciato il nome della seconda co-conduttrice del Festival. Dopo aver già annunciato qualche mese fa il nome di Chiara Ferragni. Amadeus e Fiorello si collegano in diretta con Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, amatissimo programma di interviste andato in onda fino a qualche settimana fa e che riprenderà nel 2023. Amadeus annuncia che sarà proprio la giornalista a condurre insieme a lui una delle serate del Festival di Sanremo 2023.

Durante la prima puntata non è mancata la parte dedicata alla musica. Dopo la sigla iniziale cantata da Jovanotti, ecco che sulla terrazza si esibisce una scatenata Annalista. Rosario Fiorello e Amadeus, a fine puntata si collegano anche con Maria De Filippi per farle gli auguri di compleanno. La conduttrice ha compiuto ieri 61 anni.

Viva Rai 2, una ventata di freschezza che dà il buon umore

Il nuovo show di Fiorello già dal titolo Viva Rai 2 mette buon umore. La ricetta è semplice e ricorda Edicola Fiore. Gag esilaranti, clip e ospiti da prima serata, sono gli ingredienti di una ricetta perfetta che Fiorello ha saputo mettere a punto. Insomma, per dirla tutta: Viva Rai 2 non è tanto la sveglia degli italiani, ma la colazione perfetta che gli italiani amerebbero godersi a letto.

Esibizione di Annalisa: Video