Sette edizioni e un pubblico che continua a rispondere presente. The Voice Senior torna nel venerdì sera di Rai 1 e conferma immediatamente la propria forza con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share.

Il dato assoluto è inferiore a quello registrato da alcune delle prime edizioni, quando la platea della televisione lineare era decisamente più ampia. Lo share, invece, racconta una storia diversa: mai una prima puntata di The Voice Senior aveva raggiunto il 24,3%. Un dato particolarmente significativo per un programma arrivato alla sua settima edizione.

The Voice Senior 2026, gli ascolti della prima puntata

La prima puntata di venerdì 9 ottobre 2026 ha ottenuto:

3.386.000 spettatori – 24,3% di share

Per comprendere realmente il risultato, però, bisogna confrontarlo con i debutti delle precedenti edizioni.

Edizione Prima puntata Spettatori Share 2026 9 ottobre 2026 3.386.000 24,3% 2025 novembre 2025 3.297.000 22,6% 2025 21 febbraio 2025 3.728.000 23,96% 2024 16 febbraio 2024 3.557.000 21,48% 2023 13 gennaio 2023 3.777.000 23,26% 2021 26 novembre 2021 3.645.000 18,57% 2020 27 novembre 2020 4.483.000 19,77%

La sesta edizione, partita nell’autunno 2025, aveva debuttato con 3.297.000 spettatori e il 22,6%. La precedente edizione, iniziata nel febbraio dello stesso anno, aveva invece ottenuto 3.728.000 spettatori e il 23,96%.

The Voice Senior 2026 firma il miglior debutto di sempre in share

Ed è proprio la tabella a far emergere il dato più interessante.

Con il 24,3%, The Voice Senior 2026 realizza il miglior share per una prima puntata nella storia italiana del programma.

Supera anche l’ottimo esordio dell’edizione iniziata nel febbraio 2025, che aveva raggiunto il 23,96%, e quello del 2023, fermo al 23,26%.

Rispetto all’ultima edizione, partita nell’autunno 2025, il programma guadagna inoltre 89 mila spettatori e 1,7 punti percentuali di share.

Un incremento importante, soprattutto considerando che parliamo di un format ormai consolidato e non di una novità televisiva.

Meno spettatori rispetto al passato, ma molto più share

Il confronto storico permette anche di capire quanto sia cambiata la televisione in pochi anni. Quando The Voice Senior debuttò il 27 novembre 2020, la prima puntata raggiunse addirittura 4.483.000 spettatori. Lo share, però, fu del 19,77%.

Se confrontiamo quel dato con il 2026 troviamo quindi:

2020: 4.483.000 – 19,77%

2026: 3.386.000 – 24,3%

Oggi il programma ha circa 1,1 milioni di spettatori in meno, ma conquista oltre 4,5 punti percentuali di share in più.

È una fotografia molto chiara dell’evoluzione della televisione generalista. La platea lineare complessiva si è ridotta e frammentata tra streaming, piattaforme e nuove modalità di fruizione, ma The Voice Senior riesce oggi a conquistare una fetta maggiore delle persone effettivamente davanti alla televisione.

Il confronto con The Voice Senior 2023 e 2024

Anche le stagioni più recenti confermano la crescita percentuale del programma. Nel 2023 la terza edizione partì con 3.777.000 spettatori e il 23,3% di share.

Nel 2024 il debutto raccolse invece 3.557.000 spettatori con il 21,5%. Il 2026 ha quindi meno spettatori rispetto ad entrambe le partenze, ma uno share superiore: circa un punto in più rispetto al 2023 e quasi tre punti in più rispetto al 2024.

Ancora una volta, il numero assoluto racconta soltanto una parte della storia.

Antonella Clerici e un format che ha trovato la sua identità

Una parte importante del successo di The Voice Senior passa inevitabilmente da Antonella Clerici. Il programma ha trovato negli anni una propria identità molto diversa rispetto al classico talent musicale. La competizione resta centrale, ma viene spesso affiancata dalle storie personali dei concorrenti, dalla musica e da un tono televisivo più familiare.

La formula è ormai consolidata: Blind Auditions, Knock Out e finale con televoto. Nel 2026 arriva inoltre una novità importante tra i coach con Fiorella Mannoia, al fianco di Arisa, Nek e della coppia formata da Clementino e Rocco Hunt.

Il vero punto di forza resta però la capacità del programma di raccontare persone che arrivano sul palco dopo i 60 anni senza trasformare necessariamente ogni esibizione in una semplice gara.

Ed è probabilmente questa componente a consentire a The Voice Senior di conservare una propria riconoscibilità dopo sette edizioni.

The Voice Senior cresce mentre cambia la televisione

L’analisi Auditel restituisce quindi un risultato particolarmente positivo.

Il record di spettatori resta lontano: i 4,483 milioni del debutto del 2020 appartengono a una fase televisiva differente. Ma guardando la percentuale di pubblico conquistata, il programma non si è indebolito. Al contrario.

Dal 19,77% del 2020 si è arrivati al 24,3% del 2026.

Anche rispetto alla stagione partita solo pochi mesi fa, nell’autunno 2025, il segnale è positivo: da 3.297.000 e il 22,6% a 3.386.000 e il 24,3%.

La prima puntata non basta naturalmente per giudicare un’intera edizione, ma la partenza è chiara: The Voice Senior continua ad essere uno dei titoli più solidi dell’intrattenimento di Rai 1 e nel 2026 realizza il miglior debutto della propria storia in termini di share.

Ora sarà interessante capire se il programma riuscirà a mantenersi sopra il 24% anche nelle prossime settimane oppure se quello della prima puntata resterà il picco della stagione.