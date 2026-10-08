Tale e Quale Show cambia giorno, ma non perde il suo pubblico. Anzi, alla terza puntata l’edizione 2026 cresce ancora e arriva a sfiorare i 3 milioni di spettatori e il 22% di share. Un risultato significativo per uno dei pochi grandi varietà rimasti nel prime time della televisione generalista italiana.

La sedicesima edizione del programma condotto da Carlo Conti ha rappresentato una piccola scommessa per Rai 1. Dopo anni legati alla tradizionale serata del venerdì, Tale e Quale Show è stato spostato al mercoledì, con nove puntate previste dal 23 settembre al 18 novembre.

Una modifica importante delle abitudini del pubblico che, almeno nei primi tre appuntamenti, non sembra aver penalizzato il programma.

Tale e Quale Show 2026 cresce fino al 21,8%

La terza puntata di Tale e Quale Show 2026, trasmessa mercoledì 7 ottobre, ha conquistato 2.938.000 spettatori con il 21,8% di share.

È il miglior risultato della stagione sia in termini di share sia di spettatori. L’andamento delle prime tre puntate mostra soprattutto una crescita costante della quota di pubblico:

Puntata 2026 Spettatori Share 23 settembre 2.600.000 19,3% 30 settembre 2.549.000 20,9% 7 ottobre 2.938.000 21,8%

Il debutto del 23 settembre aveva raccolto 2,6 milioni e il 19,3%. Una settimana dopo gli spettatori erano leggermente scesi a 2,549 milioni, ma lo share era già salito al 20,9%.

Alla terza puntata arriva il salto più evidente: 389 mila spettatori in più rispetto alla settimana precedente e altri 0,9 punti di share guadagnati.

Dal debutto alla terza serata, Tale e Quale è quindi passato dal 19,3 al 21,8%, una crescita di 2,5 punti percentuali.

Il cambio dal venerdì al mercoledì non ha penalizzato Tale e Quale

Era probabilmente questo il principale interrogativo prima dell’inizio della stagione. Per moltissimi anni Tale e Quale Show è stato identificato con il venerdì sera di Rai 1. Nel 2026 la Rai ha invece scelto di utilizzare il programma per rafforzare il mercoledì, inserendo in quella serata uno dei suoi principali titoli d’intrattenimento.

Dopo tre puntate possiamo dire che, almeno sul fronte Auditel, il pubblico sembra essersi abituato rapidamente alla nuova collocazione. E c’è un aspetto ancora più interessante: il programma non si limita a mantenersi stabile, ma sta crescendo.

La media delle prime tre puntate è di circa 2,7 milioni di spettatori e il 20,7% di share, ma la terza serata si trova già nettamente sopra questa soglia.

Tale e Quale Show 2026 a confronto con le altre stagioni

Per capire realmente la forza del 21,8% ottenuto il 7 ottobre, è utile confrontare la terza puntata del 2026 con la terza puntata delle edizioni precedenti.

Edizione Spettatori 3° puntata Share 2026 2.938.000 21,8% 2025 3.055.000 20,5% 2024 3.147.000 20,63% 2023 3.381.000 21,98% 2022 3.635.000 22,2% 2021 4.027.000 21,9% 2020 3.782.000 18,42%

Il confronto è particolarmente interessante.

Nel 2025 la terza puntata aveva raccolto 3.055.000 spettatori e il 20,5%: quest’anno ci sono circa 117 mila spettatori in meno, ma 1,3 punti di share in più.

Nel 2024 erano stati 3.147.000 con il 20,63%: anche in questo caso il 2026 registra meno pubblico in valori assoluti, ma uno share superiore di circa 1,2 punti. E andando ancora più indietro il dato percentuale del 2026 resta competitivo.

Nel 2023 la terza puntata aveva registrato 3.381.000 spettatori e circa il 22%, praticamente lo stesso share di oggi. Nel 2022 si arrivava a 3.635.000 spettatori con il 22,2%.

Ancora più emblematico il confronto con il 2021: allora davanti alla televisione c’erano 4.027.000 spettatori, oltre un milione in più rispetto al 2026, ma lo share era praticamente identico, 21,9% contro 21,8%.

Meno spettatori rispetto al passato, ma lo share resta altissimo

È proprio qui che bisogna evitare una lettura superficiale dei numeri. Nel giro di pochi anni la platea complessiva della televisione lineare si è ridotta e frammentata. Per questo i quasi 3 milioni del 2026 non possono essere confrontati automaticamente con i 4 milioni del 2021 senza considerare anche lo share.

Il confronto tra quelle due terze puntate è esemplare:

2021: 4,027 milioni – 21,9%

2026: 2,938 milioni – 21,8%

Circa 1,1 milioni di spettatori di differenza, ma praticamente la stessa percentuale della platea televisiva.

Significa che il bacino complessivo della TV tradizionale è cambiato, mentre la capacità di Tale e Quale Show di conquistare una quota importante del pubblico presente è rimasta sostanzialmente intatta.

Tale e Quale resta uno dei grandi varietà di Rai 1

Ed è forse questo il dato più significativo. Tale e Quale Show è arrivato alla sedicesima edizione e continua ad essere uno dei pochi grandi varietà classici ancora presenti stabilmente nella prima serata generalista, insieme a titoli storici come Ballando con le Stelle.

Musica, imitazioni, orchestra, spettacolo dal vivo, concorrenti, giuria e una durata che porta il programma fino a ridosso della mezzanotte: la struttura rimane quella del grande show televisivo tradizionale. Eppure continua a funzionare.

Anzi, la progressione delle prime tre settimane del 2026 dimostra che il pubblico sembra crescere man mano che entra nel vivo la gara. Il 19,3% del debutto è diventato prima 20,9% e poi 21,8%, mentre nell’ultima puntata gli spettatori sono tornati vicinissimi alla soglia dei 3 milioni.

Il 22% è un dato importante per il Tale e Quale Show di oggi

Naturalmente siamo soltanto alla terza delle nove puntate previste e sarà necessario aspettare le prossime settimane per capire quale sarà la reale media stagionale.

Ma un primo dato emerge chiaramente: lo spostamento al mercoledì non ha ridimensionato Tale e Quale Show.

La terza puntata 2026 ottiene uno share superiore alle corrispondenti puntate del 2024 e del 2025 e praticamente identico a quello registrato nelle stagioni 2021, 2022 e 2023.

Gli spettatori assoluti sono diminuiti rispetto a qualche anno fa, come accade ormai a gran parte della televisione generalista. La quota di pubblico conquistata da Carlo Conti, invece, continua a essere molto simile.

Il valore aggiunto di Carlo Conti

Una parte importante della longevità di Tale e Quale Show porta inevitabilmente il nome di Carlo Conti. Il conduttore è riuscito negli anni a mantenere riconoscibile il programma senza trasformarlo in qualcosa di diverso da sé stesso, aggiornandone il ritmo, il cast e le dinamiche senza perdere quella formula di varietà classico che il pubblico continua ad apprezzare.

La sua conduzione, sempre misurata e al servizio dello spettacolo, contribuisce a dare equilibrio a un format che potrebbe facilmente risultare ripetitivo dopo sedici edizioni. Il fatto che Tale e Quale Show riesca ancora oggi a superare il 20% di share, anche dopo il cambio di giorno, conferma ancora una volta la capacità di Conti di leggere il pubblico della televisione generalista e di costruire programmi solidi, popolari e riconoscibili.