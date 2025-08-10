Ascolti tv di sabato 9 agosto 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Evviva!” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 9 agosto 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Evviva!, il viaggio di Gianni Morandi tra generi, personaggi e temiche che hanno fatto la storia della televisione italiana ha interessato 1.957.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Su Rai 2: Deadly Doula, il flm del 2022, diretto da Ryan Dewar, con Brooke Burfitt, Jason Burkey e Lauren Buglioli ha registrato 568.000 spettatori pari al 4.8% di audience.

Rai 3: El Dorado, il film diretto da Howard Hawks con John Wayne, Robert Mitchum, James Caan ha incuriosito 525.000 spettatori e il 4.9% di share.

Rete 4: Una moglie bellissima, il film del 2007, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Laura Torrisi ha divertito 468.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, la replica dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis ha fatto compagnia a 1.404.000 spettatori con uno share del 16.8%.

Italia 1: Indiana Jones e l’ultima crociata, il film del 1989 diretto da Steven Spielberg con protagonista Harrison Ford ha appassionato 891.000 spettatori pari al 8.4%.

La7: La frode, un film indipendente del 2012 scritto e diretto da Nicholas Jarecki, con protagonista Richard Gere ha coinvolto 478.000 spettatori con il 4.2% di share.

Tv8: Kiss Kiss Way – Parte 2, l’evento musicale da Piazza Plebiscito a Napoli ha intrattenuto 298.000 spettatori (2.9% di audience).

Nove: Il piccolo Lorys, il documentario che racconta l’omicidio atroce del piccolo Loris Andrea Stival ha tenuto col fiato sospeso 259.000 spettatori con il 2.3% di audience.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 9 agosto 2025

RAI 1

