Ascolti tv di sabato 23 agosto 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Evviva!” contro “Ciao Darwin“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 23 agosto 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Evviva!, il viaggio di Gianni Morandi tra generi, personaggi e temiche che hanno fatto la storia della televisione italiana ha incuriosito 1.683.000 spettatori pari al 14.3% di share.

Su Rai 2: Vendicherò mia madre, il film del 2022 di genere thriller, diretto da Doug Campbell, con Sami Nye e Taylor Joree Scorse ha appassionato 731.000 spettatori pari al 5.7% di audience.

Rai 3: La notte della Taranta, il concertone del festival itinerante ha incollato alla tv 779.000 spettatori e il 7.9% di share.

Rete 4: Se son rose, il film italiano del 2018, scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni ha fatto compagnia a 479.000 spettatori pari al 3.9% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, la replica dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis ha intrattenuto 1.468.000 spettatori con uno share del 15.6%.

Italia 1: Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, il grande ritorno di Harrison Ford nel quarto capitolo con Cate Blanchett e Shia LaBeouf ha tenuto col fiato sospeso 739.000 spettatori pari al 6.2%.

La7: Risvegli, il film diretto da Penny Marshall con Robert De Niro e Robin Williams ha coinvolto 379.000 spettatori con il 3.2% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha fatto compagnia a 337.000 spettatori (2.6% di audience).

Nove: Delitti in famiglia, i documentari true crime raccontati da Stefano Nazzi hanno interessato 240.000 spettatori con il 2% di audience.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 agosto 2025

RAI 1

