Sfida Rai1 vs Canale 5: “Evviva!” contro “Ciao Darwin”. Chi ha vinto?

Rai 1: TG1 Edizione Straordinaria – Addio a Pippo Baudo, il viaggio di Gianni Morandi tra generi, personaggi e temiche che hanno fatto la storia della televisione italiana ha fatto compagnia a 2.226.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Su Rai 2: In fuga dall’incubo, il flm thriller diretto da John Murlowski con protagonista Kayla Fields ha tenuto col fiato sospeso 797.000 spettatori pari al 6.2% di audience.

Rai 3: Il grande Jake, il film del 1971, diretto e sceneggiato da George Sherman con protagonista John Wayne ha attirato l’attenzione di 474.000 spettatori e il 4% di share.

Rete 4: Io e Marilyn, il film del 2009 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni ha raccolto 479.000 spettatori pari al 4% di share.

Canale 5: Ciao Darwin, la replica dello show antropologico condotto da Paolo Bonolis ha divertito 1.408.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Italia 1: Cremenose – Palermo, il primo turno per la Coppa Italia ha appassionato 493.000 spettatori pari al 4.1%.

La7: In onda, il programma di informazione condotto da Marianna Aprile e Luca Telese ha informato 621.000 spettatori con il 4.8% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 310.000 spettatori (2.5% di audience).

Nove: Inter-Olympiacos, la partita amichevole di calcio ha interessato 514.000 spettatori con il 4% di audience.

