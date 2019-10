Cosa dicono gli ascolti tv del pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre 2019? Chi ha vinto fra Verissimo e Italia Sì? Ecco tutti i dati Auditel, oltre che gli ospiti e i temi trattati dalle due trasmissioni. Da un lato quindi ospiti e temi del programma di Marco Liorni in onda su Rai 1, dall’altro ospiti e temi del programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5.

Verissimo ospiti 5 ottobre 2019: da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo ai Modà

La prima coppia a far capolino nel salotto di Silvia Toffanin per la puntata di Verissimo di sabato 5 ottobre è stata quella composta da Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. I due, sempre più innamorati, hanno divertito il pubblico con i loro aneddoti e con i loro battibecchi. Vieri ha svelato di non ricordarsi nemmeno una data, tranne quella del compleanno della figlia.

Successivamente in studio sono arrivate tre splendide attrici, fra cui anche Serena Rossi, per parlare del loro ultimo film insieme. Spazio poi a Vittorio Magazzù, il Leonardo Abate della serie tv Rosy Abate 2. Il giovane ragazzo ha parlato un po’ della sua infanzia e svelato qualche dettaglio poco gradevole al pubblico in merito alla puntata finale della serie.

Silvia Toffanin ha intervistato subito dopo un’altra coppia molto innamorata e affiatata, quella composta dal giovane Maddaloni con la neo sposa. I due hanno commosso il pubblico e regalato forti emozioni a tutti.

Per finire sono giunti in studio i Modà. Silvia Toffanin ha parlato con Kekko, leader del gruppo per scoprire cosa sia successo durante questa pausa e quale crisi abbia portato la band a rimanere lontano dal palco per molti anni. (Qui per rivedere la puntata integrale)

Italia Sì ospiti: la nuova puntata ad orario ridotto

Marco Liorni insieme a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e Manuel Bortuzzo hanno dato vita ad una nuova puntata del programma di Rai 1. La trasmissione è andata in onda, però, solo dalle 17:40 in poi e quindi in forma ridotta.

Nello speciale intitolato Podio e Poi hanno quindi trovato spazio molte delle storie del programma che sono continuate al di fuori della trasmissione, hanno trovato soluzioni o semplicemente stanno ancora seguendo la loro strada e non si sono concluse.

Ascolti tv pomeriggio – 5 ottobre 2019: chi ha vinto?

Chi ha vinto la nuova sfida fra Verissimo e Italia Sì? Ecco finalmente i dati Auditel. Ricordiamo che questo sabato la sovrapposizione è stata solo parziale. Il programma di Rai 1 è andato in onda in forma ridotta dalle 17:40 alle 18:35 circa, mentre quello di Canale 5 dalle 16:00 alle 18:30 circa.

Marco Liorni ha appassionato una media di 1.180.000 spettatori (10.4% di share).

Silvia Toffanin ha conquistato una media di 2.285.000 spettatori con il 20.47% di share, mentre la seconda parte ha raccolto 2.192.000 spettatori pari al 18.83% di share.