Il Commissario Montalbano contro Champions League Real Madrid – Chelsea. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 27 aprile 2021? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre per scoprire insieme le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Il Commissario Montalbano contro Real Madrid – Chelsea. Auditel ieri sera, 27 aprile 2021

Il Commissario Montalbano (in replica) vince contro la semifinale di Champions League Real Madrid – Chelsea.

Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica dell’episodio “La rete di protezione”, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, ha appassionato una media di 4.707.000 spettatori pari al 20.4% di share. Nel cast: Luca Zingaretti.

Su Rai 2: Un’ora sola ti vorrei, il one man show di Enrico Brignano ha coinvolto una media di 1.614.000 spettatori pari al 6.2% di share. Tra gli ospiti: Clementino.

Rai 3: Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer ha informato una media di 984.000 spettatori pari al 4.9%. Tra gli ospiti: Massimo Galli e Stefano Bonaccini.

Rete 4: Fuori dal coro, l’approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato una media di 1.024.000 spettatori. Share del 5.6%. Tra gli ospiti: Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri.

Canale 5: Champions League Real Madrid – Chelsea, la semifinale di Champions League ha incollato alla tv una media di 3.582.000 spettatori pari al 13.8% di share. Il match si è concluso con il risultato di 1-1.

Italia 1: Le Iene, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha coinvolto una media di 1.862.000 spettatori pari al 10.9% di share. Tra i servizi: lo scherzo di Giovanni Ciacci, lo scherzo di Gianni Sperti e l’amore impossibile di Isabella.

La7: DiMartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha informato una media 1.193.000 spettatori pari a 5.4% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent Best Of, il meglio dell’ultima edizione del talent show condotto da Lodovica Comello ha incuriosito una media di 339.000 spettatori. Share dell’1.5%.

Nove: The Expatriate – In fuga dal nemico, il film del 2012 diretto da Philipp Stölzl ha tenuto col fiato sospeso una media di 388.000 spettatori per l’1.7 di share. Nel cast: Aaron Eckhart, Liana Liberato e Neil Napier.

Ascolti Tv, dati DayTime Pomeriggio, 27 aprile

Rai1

Oggi è un Altro Giorno: 1.946.000 spettatori per il 14.4% di share.

1.946.000 spettatori per il 14.4% di share. Paradiso delle Signore : 2.142.000 spettatori per il 18.8% di share.

: 2.142.000 spettatori per il 18.8% di share. La Vita in Diretta: 2.208.000 spettatori per il 18.4% di share.

Canale 5