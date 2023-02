Focus sugli ascolti tv di Mediaset per la settimana di Sanremo 2023, quella dal 7 all’11 febbraio. Secondo una nota stampa diffusa dal Gruppo è stato un periodo di forte crescita sia nei dati Auditel che nei ricavi pubblicitari. Ecco tutti i dati.

Ascolti tv Mediaset, settimana Sanremo 2023: una forte crescita sotto tutti i punti di vista

Cosa ci dicono gli ascolti tv Mediaset nella settimana di Sanremo 2023? Come emerge dalla nota stampa diffusa dal Biscione, il bilancio è molto positivo per la raccolta pubblicitaria e per gli ascolti Mediaset nella settimana che va dal 7 all’11 febbraio 2023. Ha pertanto premiato la scelta di offrire un’alternativa al mercato pubblicitario e ai telespettatori italiani anche durante un periodo così particolare in cui tutti i riflettori, o gran parte di essi, erano puntati sulla kermesse canora più famosa d’Italia.

Ebbene dati alla mano a quanto pare i ricavi pubblicitari delle reti Mediaset sono incrementati del +27% rispetto allo stesso periodo del 2022 mentre gli ascolti di Canale 5 dalle 21.20 all’1.40 hanno fatto registrare un + 49.9% rispetto all’analoga settimana 2022. Ottimo il dato di “C’è posta per te” che si è scontrato con la Finale del Festival e l’attesa proclamazione del vincitore.

Un cambiamento importante: la scelta di Mediaset

Dopo gli ottimi dati registrati durante i Mondiali di Calcio, Mediaset ha deciso di offrire a tutti i telespettatori una alternativa al Festival continuando a programmare gli show di punta delle sue Reti. Così il GF VIP di Alfonso Signorini ha raddoppiato il suo appuntamento andando in onda anche di giovedì e scontrandosi con la terza serata del Festival di Sanremo 2023 mentre Maria De Filippi si è dovuta scontrare con l’attesissima Finale, ovvero la serata più importante ed attesa. Ad andare in onda sono state anche Le Iene su Italia 1 per la conduzione di Belen Rodriguez e i programmi di informazione e intrattenimento su Rete 4. Risultato? Il pubblico ha gradito la possibilità di avere altro da guardare oltre al Festival.