Ascolti tv di lunedì 26 maggio 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Gerri” contro il “Il Volo tutti per uno“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 26 maggio 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Gerri vs Il Volo tutti per uno. Auditel ieri sera, 26 maggio 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Gerri” contro “Il Volo tutti per uno”. Chi ha vinto?

Rai 1: Gerri, la nuova serie poliziesca tratta dai romanzi di Giorgia Lepore con protagonista Giulio Beranek ha appassionato 2.954.000 spettatori pari al 17.4% di share.

Su Rai 2: Audiscion, il nuovo programma comico di prima serata condotto da Gigi & Ross con Elisabetta Gregoraci ha fatto compagnia a 585.000 spettatori pari al 3.5% di audience.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma televisivo di genere talk show, criminologico, rotocalco e investigativo condotto da Massimo Giletti ha raccolto 1.156.000 spettatori pari allo 7.3% di share.

Rete 4: Quarta Repubblica, l’approfondimento condotto da Nicola Porro e dedicato a economia, politica e attualità ha informato 817.000 telespettatori pari ad uno share del 5.8%.

Canale 5: Il Volo tutti per uno, lo show evento dei tre tenori con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini ha intrattenuto 2.170.000 spettatori con uno share del 16.6%.

Italia 1: FBI: Most Wanted, la serie televisiva statunitense ideata da René Balcer ha coinvolto 726.000 con uno share del 4.4%.

La7: Piazza Pulita 100 minuti – Lo spettro, il programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini ha registrato 726.000 spettatori con il 4.2%.

Tv8: GialappaShow, il programma comico condotto da Mago Forrest ha divertito 681.000 spettatori con il 4.1% di share.

Nove: Little Big Italy, la nuova puntata del programma di Francesco Panella che viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha incuriosito 482.000 spettatori con il 2.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 maggio 2025

RAI 1

La volta buona : 1.637.000 spettatori, raggiungendo il 14.9 % di share;

: spettatori, raggiungendo il % di share; Ritorno a Las Sabinas : 731.000 spettatori con il 9.9 % ;

spettatori con il ; La Vita in Diretta: 1.799.000 spettatori con il 22.1% di share;

CANALE 5