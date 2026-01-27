Ascolti tv di lunedì 26 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “La Preside” contro il “Zelig 30“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 26 gennaio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: La Preside, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha incollato alla tv 4.225.000 spettatori pari al 24.7% di share.

Su Rai 2: Sulle ali dell’onore, il film del 2022 diretto da JD Dillard ha appassionato 507.000 spettatori pari al 2.9%.

Rai 3: Lo stato delle cose, il programma di informazione ed attualità condotto da Massimo Giletti ha raccolto 1.045.000 spettatori (6.8%).

Rete 4: Quarta Repubblica, il programma di attualità condotto da Nicola Porro dedicato alla politica ed economia ha informato 697.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Zelig, il programma televisivo italiano di genere comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio ha divertito 2.748.000 spettatori con uno share dello 20.8%.

Italia 1: Taken – Io vi troverò, il film del 2008, diretto da Pierre Morel con Liam Neeson ha tenuto col fiato sospeso 1.203.000 spettatori con il 6.3%.

La7: La Torre di Babele, il programma storico, culturale, politico, economico condotto da Corrado Augias ha registrato 911.000 spettatori e lo 4.7%.

Tv8: Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma che vede quattro proprietari di alberghi, della stessa area geografica, sfidarsi per dimostrare l’eccellenza della propria attività ha interessato 363.000 spettatori con 2.2% di share.

Nove: Reazione a catena, il film del 1996 diretto da Andrew Davis con Keanu Reeves e Rachel Weisz ha appassionato 158.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 5.301.000 spettatori con il 24.5 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.462.000 spettatori con il 25.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 26 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 1.652.000 spettatori con il 14.8 % nella prima parte e 1.549.000 spettatori con il 16.6 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.543.000 spettatori con lo 17.4 %;

: spettatori con lo %; Vita in diretta: 2.493.000 spettatori con lo 21.9%.

CANALE 5