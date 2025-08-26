Ascolti tv di lunedì 25 agosto 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Carosello Carosone” contro il “Elvis“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 25 agosto 2025? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Carosello Carosone vs Elvis. Auditel ieri sera, 25 agosto 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Carosello Carosone” contro “Elvis”. Chi ha vinto?

Rai 1: Carosello Carosone, il film per la tv del 2021 diretto da Lucio Pellegrini e basato sulla vita del musicista Renato Carosone ha attirato l’attenzione di 1.364.000 spettatori pari al 10.4% di share.

Su Rai 2: Elsbeth, la serie tv statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King con protagonista Carrie Preston ha registrato 660.000 spettatori pari al 4.6%.

Rai 3: Filorosso, il programma di attualità ed interviste condotto da Manuela Moreno ha informato 643.000 spettatori (5.6%).

Rete 4: Poveri ma ricchi, il film commedia del 2016 diretto da Fausto Brizzi con Enrico Brignano e Christian De Sica ha divertito 807.000 spettatori (5.9%).

Canale 5: Elvis, il film biopic diretto da Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks ha incuriosito 1.526.000 spettatori con uno share del 13.6%.

Italia 1: Chicago P.D., la serie televisiva statunitense creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead ha appassionato 1.077.000 spettatori con l’8.1%.

La7: Vajont – La diga del disonore, il film che racconta gli avvenimenti che accompagnarono la costruzione della diga del Vajont e il disastro del 9 ottobre 1963 ha coinvolto 655.000 spettatori e il 4.7%.

Tv8: GialappaShow, il programma comico condotto da Mago Forest ha strappato un sorriso a 296.000 spettatori 2.3% di share.

Nove: Little Big Italy, la sfida del “made in Italy” nel mondo con Francesco Panella viaggia alla scoperta dei ristoranti italiani all’estero ha fatto compagnia a 349.000 spettatori con il 2.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 25 agosto 2025

RAI 1

Don Matteo : 879.000 spettatori con il 9.9%.

: Estate in diretta: realizza un ascolto di 1.305.000 spettatori con il 16.7%.

CANALE 5