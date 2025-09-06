Ascolti tv di venerdì 5 settembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia-Estonia” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 5 settembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Italia-Estonia vs Tradimento. Auditel ieri sera, 5 settembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “Italia-Estonia” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: Italia-Estonia, la partita di qualificazioni per i Mondiali 2026 ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori pari al 0.00% di share.



Rai 2: Royal-ish – Principessa per caso, il film del 2025, diretto da Roger M. Bobb, con Nichole Sakura, William Moseley ha divertito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: The Son, il film del 2022 diretto da Florian Zeller con Hugh Jackman e Zen McGrath ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Rete 4: The Next Three Days, il film del 2010 diretto da Paul Haggis con protagonista Russell Crowe ha coinvolto 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno appassionato 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Chicago Fire, la tredicesima stagione della serie tv ambientata nella caserma 51 ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Piacere, sono un pò incinta, il film del 2010, diretto da Alan Poul e interpretato da Jennifer Lopez e Alex O’Loughlin ha raccolto 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Bake Off Italia – Dolci in forno: la nuova edizione del cooking show condotto da Brenda Lodigiani ha incuriosito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 5 settembre 2025

RAI 1

Don Matteo : 0.000.000 spettatori con l’ 0.00 %;

: spettatori con l’ %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con l’ 0.00 %;

: spettatori con l’ %; Estate in Diretta: 0.000.000 con il 0.00%.

CANALE 5