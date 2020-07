Scusate se esisto ! vs Temptation Island 2020: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, 30 luglio 2020 la nuova sfida fra il film di Rai 1 e il programma di Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel per scoprire come è andata. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Subito dopo passiamo alle sfide pomeridiane fra le due ammiraglie avversarie.

Ascolti tv ieri, 30 luglio 2020. I dati Auditel

Scusate se esisto !, su Rai 1: la pellicola con Raoul Bova e Paola Cortellesi ha appassionato una media di 2.097.000 spettatori pari all’11.7% di share.

Hawaii – Five 0, su Rai 2: la serie tv ha portato a casa una media di 957.000 spettatori pari al 4.9% di share mentre NCIS New Orleans ottiene 995.000 spettatori (share al 5.4%).

In arte Ornella Vanoni, su Rai 3: il documentario ha entusiasmato una media di 611.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

I legnanesi, su Rete 4: il programma ha divertito una media di 613.000 spettatori con il 3.7% di share.

Temptation Island 2020, su Canale 5: la trasmissione ha intrattenuto una media di 4.029.000 spettatori pari al 28% di share. Il programma ha segnato, anche quest’anno, nuovi record incollando davanti alla tv il pubblico estivo dell’ammiraglia Mediaset e tenendolo in sospeso fino alla fine. Nella puntata di ieri sera diversi falò di confronto ci sono stati, ecco dove vedere tutti i video di Temptation Island.

Io robot, su Italia 1: la pellicola ha fatto registrare una media di 970.000 spettatori. Share pari a 5.7 punti percentuali.

In Onda, su La7: la trasmissione ha informato una media di 794.000 spettatori con uno share del 4.5%.

Api assassine, su Tv8: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 381.000 spettatori con il 2% di share.

Under Suspicion, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media 292.000 spettatori con il 1.7% di audience.

Ascolti ieri pomeriggio – Auditel del 30 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.345.000 spettatori (11.2%).

Paradiso Signore (R) – 1.031.000 spettatori (10.6%).

La vita in diretta Estate: 1.167.000 spettatori con il 13.2% di share.

Su Canale 5:

Beautiful – 2.246.000 spettatori (16.1%).

Una Vita – 2.232.000 spettatori con il 17.5% di share.

DayDreamer – 2.387.000 spettatori con il 20.6 di audience.

Il Segreto – 1.476.000 spettatori pari al 15.3% di share.