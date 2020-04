Via Crusis di Papa Francesco e lo speciale di Porta a Porta o il film Quasi Amici: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 10 aprile 2020, Venerdì Santo? Ecco i dati Auditel della prima serata nel dettaglio. Niente Quarto Grado su Rete 4 ma il film “La Passione di Cristo”, mentre su La7 è andato in onda, invece, Propaganda Live. Italia 1, invece, ha proposto il primo capitolo della saga “Twilight”.

Ascolti tv ieri, 10 aprile 2020: vince la Via Crucis

Via Crucis, su Rai 1: a sintonizzarsi sull’ammiraglia per seguire Papa Francesco nella Via Crucis sono stati in media 7.927.000 spettatori pari al 25.6% di share.

90 minuti in Paradiso, su Rai 2: il film ha raccolto una media di 1.219.000 spettatori pari al 4.3% di share.

L’albero degli Zoccoli, su Rai 3: il documentario ha portato a casa una media di 1.381.000 spettatori con il 5.1% di share.

Il re dei Re, su Rete 4: il film in onda al posto di Quarto Grado ha appassionato una media di 1.245.000 spettatori con il 5.1%.

Quasi amici, su Canale 5: il film ha commosso una media di 3.313.000 spettatori con uno share del 12.2%.

Twilight, su Italia 1: il primo film della saga dei vampiri ha entusiasmato una media di 2.194.000 spettatori e share del 7.6%.

Propaganda Live, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 1.381.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Italia’s Got talent Best Of 2, su Rete 8: il meglio dello show ha intrattenuto una media di 581.000 spettatori. Share pari a 2 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: la replica ha divertito una media di 394.000 spettatori con il 1.3% di share.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 10 aprile 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5?

Su Rai 1:

Sua Immagine Speciale Venerdì Santo ha totalizzato 1.721.000 spettatori pari al 9.5% di share. Il Paradiso delle Signore ha raccolto 2.407.000 spettatori (audience 15.4%); La Vita in Diretta è stata seguita da 2.716.000 spettatori con il 14.8%.

Su Canale 5:

Beautiful ha totalizzato 3.221.000 spettatori con il 14.6% di share; Una Vita ha inhvece raggiunto 2.885.000 spettatori con il 14.4% di audience; Insegnami a volare è stato seguito da 1.882.000 spettatori con l’11.3% di share; Il Segreto ha ottenuto 2.428.000 spettatori con il 16.1%. A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto totalizzato una media di 2.085.000 spettatori pari al 13.3% nella prima parte e 2.039.000 spettatori pari all’11.2% nella seconda parte. Da segnalare il commovente saluto di Barbara D’urso.