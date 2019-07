Un Passo dal Cielo 4 in replica o il film Vittoria e Abdul: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 7 luglio 2019? Ecco i dati Auditel. Analizziamo insieme i comportamenti del pubblico televisivo durante una serata di festa. L’offerta è stata molto ricca ed in grado di abbracciare un target molto ampio. Fiction, film e programmi di approfondimento non sono mancati all’interno del palinsesto.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Un passo dal cielo 4 ed il film Vittoria e Abdul – Auditel 7 luglio 2019

Vince il Film su Canale 5 totalizzando il 13.3 di share. Le repliche di Un passo dal Cielo 4 arrivano a totalizzare il 12.4. Bene Quarto Grado versione domenicale. Ecco tutti i dati di ieri sera.

Un Passo dal cielo 4, Rai 1

A San Candido è giunto il nuovo capo della forestale, Francesco Neri e una giovane etologa, Emma, pronta ad occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva hanno invece iniziato a vivere insieme mentre lei tentava di realizzare il suo sogno del bed and breakfast. L’arrivo di una star a San Candido, giunta appositamente per Eva, ha però cambiato le carte in tavola. La replica della fiction ha incollato alla tv una media di 1.949.000 spettatori pari al 12.4% di share.

Streghe, Rai 2

Dopo la tragica morte della madre di Mel e Maggie, le sorelle hanno lottato per andare avanti, ma hanno dovuto affrontare un altro shock quando hanno appreso di avere una sorella maggiore, Macy. Oltre a questo ciascuna delle ragazze ha mostrato improvvisamente nuove abilità impossibili: Mel ha scoperto di poter congelare il tempo, Maggie ha iniziato ad ascoltare i pensieri degli altri e Macy ha sviluppato poteri telecinetici. Il reboot dell’amatissima serie tv ha appassionato una media di 688.000 spettatori per il 4.2% di share. Flightplan – Mistero in volo , Rai 3

Kyle Pratt, una giovane madre ancora sconvolta dalla recente perdita del marito, stava viaggiando sull’Atlantico insieme a sua figlia, quando, dopo essersi addormentata per qualche minuto, ha perso sua figlia. La donna ha cercato la bimba per tutto l’aereo senza trovarne traccia e ha scoperto che sulla lista dei passeggeri non risoluta il suo nome e che nessuno, né il personale di bordo, né gli altri passeggeri l’hanno mai notata. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 995.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%.

Quarto Grado, Rete 4

Puntata speciale di Gialuigi Nuzzi con Quarto Grado. La trasmissione è stata incentrata sulla scomparsa di Roberta Ragusa e sulla posizione del marito della donna, Antonio Loglio. A parlare in studio è stata Sara Calzolaio, la nuova compagna dell’uomo, nonché ex amante. Il programma ha interessato una media di 1.028.000 spettatori con il 7.8% di share.

Vittoria e Abdul, Canale 5

Il film del 2017 di genere drammatico, diretto da Stephen Frears, con: Judi Dench, Ali Fazal, Michael Gambon, Eddie Izzard, Adeel Akhtar e Julian Wadham ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.022.000 spettatori pari al 13.3% di share.

Come ti rovino le vacanze, Italia 1

Un giovane padre di famiglia ha deciso di sorprendere sua moglie Debbie e i loro due figli organizzando un’indimenticabile vacanza on the road alla volta di un famoso parco divertimenti, ma non tutto è filato liscio. Il film ha divertito una media di 967.000 spettatori con il 5.9% di share.

Atlantide, La7

Il documentario condotto da Andrea Purgatori ed incentrato sul caso riguardante la scomparsa di Emanuela Orlandi ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 445.000 spettatori con il 3.2% di share.

Italia’s Got Talent – Best Of 2 | Tv8

Il meglio del meglio dell’edizione di Italia’s Got Talent su Tv8 ha raggiunto una media di 393.000 spettatori con il 2.4% di share.

Little Big Italy

Lo show ha portato a casa, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 302.000 spettatori per 2,1 punti percentuali di share.