Un Passo dal Cielo 4 in replica vs Il viaggio di Fanny: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 21 luglio 2019? Scopriamolo insieme ricordandoci sempre che siamo in estate e che la calda stagione e la possibilità di uscire e fare festa influisce pesantemente sui dati Auditel. Il calo di telespettatori è netto per tutti i maggiori canali del digitale terrestre. Ciò non impedisce, però, di poter stabilire comunque un vincitore e di poter controllare le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Un Passo dal cielo 4 e Il viaggio di Fanny | 21 luglio 2019

Il periodo estivo si fa sentire e si vince la prima serata con poco. D’un soffio a vincere è il film su Canale 6 con l’11.3 di share, seguito dalle repliche di Un passo dal cielo con l’11.1 di audience. Ecco tutti i dati.

Un Passo dal cielo 4, Rai 1

Francesco è stato accusato di aver aggredito una donna ritrovata in fin di vita. Persino Emma ha nutrito dubbi sulla sua innocenza. Vincenzo, per non perdere Eva, ha cercato in tutti i modi di far saltare il suo contratto con Fedez. La fiction, seppur in replica, ha entusiasmato una media di 1.624.000 spettatori pari all’11.1% di share.

NCIS, Rai 2

Gibbs e il suo team hanno lavorato per discolpare il sergente maggiore in pensione John Ross dopo che il sottufficiale James Sweeney è stato avvelenato con dei biscotti al cianuro, contenuti in un pacco dono spedito proprio dal Sergente. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.285.000 spettatori (8.2% di audience)

Cate Mccall, Rai 3

Dopo aver conosciuto improvvisa fama, Cate McCall è stata costretta ad abbandonare la sedia di procuratrice per via della sua tossicodipendenza. Ormai in via di riabilitazione, pronta ad avere nuovamente la custodia della figlia, Cate ha accettato di tornare a esercitare come avvocato per difendere una donna accusata ingiustamente di omicidio. Il film ha portato a casa una media di 988.000 spettatori pari ad uno share del 6%.

Maurizio Costanzo Show, Rete 4

La replica del talk show più longevo della storia della televisione italiana, ideato e condotto da Maurizio Costanzo, ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 783.000 spettatori con il 4.9% di share.

Il viaggio di Fanny , Canale 5

Durante la seconda guerra mondiale molte famiglie di origine ebraica, perseguitate dal regime nazista, si sono trovate costrette ad affidare i propri bambini a piccole organizzazioni clandestine. Fanny, un’ebrea dodicenne, separata insieme alle sue due sorelle dai genitori, è stata costretta dalle circostanze a scappare dal proprio rifugio assieme a tanti altri bambini per cercare di raggiungere la Svizzera. Il film ha emozionato una media di 1.835.000 spettatori pari all’11.3% di share.

Ride Along 2, Italia 1

Dopo circa un anno dalla loro ultima avventura, James Payton e il suo futuro cognato, Ben Barber, si sono ritrovati insieme in viaggio per Miami per risolvere un altro caso. Nonostante James non fosse ben disposto a portare con sé il suo futuro cognato, i due sono comunque partiti per Maiami per incontrare l’agente locale Maya Cruz e l’hacker AJ. Obiettivo della missione? Prendere Antonio Pope. Il film ha intrattenuto una media di 921.000 spettatori con il 5.8% di share.

Atlantide con Andrea Purgatori, La7

Il documentario condotto da Andrea Purgatori, secondo gli ascolti tv di ieri, ha informato una media di 691.000 spettatori con il 4,6% di share.

Italia’s Got Talent – Best Of 2 | Tv8

Il meglio del meglio di Italia’s Got talent ha intrattenuto e divertito una media di 390.000 spettatori pari a 2.4 punti percentuali di share. Il pubblico di Tv8 ha potuto rivedere le esibizioni più esilaranti e commuoversi davanti, invece, a quelle più belle.

Il supplente – Luca Parmitano | NOVE

Lo trasmissione ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 266.000 spettatori per 1.6 punti percentuali di share.