Un, due, tre … Fiorella, Il meglio di contro Ciao Darwin 8 – Terre desolate: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 2 maggio 2020? Tanti erano i programmi in onda oltre ai due, in replica, sulle ammiraglie avversarie ovvero Rai 1 e Canale 5. Un esempio? Su Rai 2 vi era Petrolio mentre su Rai 3 Aspettando le parole. Tanti erano anche i film adatti a tutta la famiglia come quello in onda su Italia 1. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamoli insieme !

Ascolti tv ieri, 2 maggio 2020

Un, due, tre … Fiorella, Il meglio di, su Rai 1: la replica dello show musicale ha fatto cantare una media di 3.103.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Petroloio – Antivirus, su Rai 2: la trasmissione ha informato una media di 1.121.000 spettatori pari al 4.2% di share.

Aspettando le parole su Rai 3: I Topi 2 con Antonio Albanese ha fatto ridere una media di 1.337.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%.

Stasera Italia Weekend, su Rete 4: la trasmissione di approfondimento giornalistico ha ottenuto una media di 928.000 spettatori con il 3.4% di share.

Ciao Darwin 8 – Terre desolate, su Canale 5: la replica dello show condotto da Paolo Bonolis ha conquistato ed intrattenuto una media di 4.720.000 spettatori pari al 20.5% di share.

Trolls, su Italia 1: il film d’animazione ha appassionato una media di 1.417.000 spettatori fra grandi e piccini. Share del 5%.

Paura d’amare – Frankie and Johnny , su La7: la pellicola ha emozionato una media di 667.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Agente 007 – Solo per i tuoi occhi, su Tv8: il film ha raccolto una media di 701.000 spettatori con il 2.7% di share.

Apocalypto, su Nove: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 754.000 spettatori e il 3% di share.

Ascolti tv pomeriggio, 2 maggio 2020

Cosa dicono i dati Auditel del pomeriggio di sabato 2 maggio 2020: come è andato lo scontro fra Italia Sì e Verissimo?

Italia Sì, su Rai 1: Marco Liorni ha conquistato una media di 1.749.000 spettatori per il 12.8% di share nella prima parte e 2.227.000 con il 14.2% di share nella seconda parte.

Verissimo – Le Storie, su Canale 5: Silvia Toffanin ha portato a casa una media di 1.649.000 spettatori con il 11.6% di share.