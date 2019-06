Domenica d’estate, o quasi, perché non siamo ancora entrati nel periodo estivo, sempre secondo il calendario, ma le ferie sono già iniziate ed il caldo spinge tutti ad uscire fuori e a non rimanere davanti alla televisione. Cosa dicono quindi gli ascolti tv ieri, 16 giugno 2019? In quanti hanno seguito il match fra Italia e Spagna e in quanti, invece, hanno visto la seconda puntata della serie Lontano da te? Ecco i dati Auditel della prima serata dei maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv ieri, 16 giugno 2019

Ascolti – U21 Italia vs Spagna, Rai 1

Dallo Stadio di bologna è andata in scena la partita valida per i campionati Europei Under 21 fra Italia Italia e Spagna. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 fra tifosi e appassionati di calcio. Share pari a 00.00 punti percentuali.

Ascolti NCIS / Elementary, Rai 2

Il telefilm americano ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire Elementary ha entusiasmato una media di 0.000.000 pari al 00.00% di share. Holmes e Watson hanno dovuto affrontare la loro più grande sfida quando un’indagine per omicidio ha minacciato di distruggere la loro collaborazione

Report, Rai 3

La trasmissione di Sigfrido Ranucci ha informato, inchiesta dopo inchiesta, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Audience CR4, Rete 4

La replica del programma dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore Piero Chiambrertti, ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Auditel Lontano da te, Canale 5

Candela e Massimo si sono ritrovati a dover gestire le stravaganti e non sempre disinteressate relazioni sentimentali delle rispettive madri single. Le consuete apparizioni hanno però aiutato i due fare a chiarezza nelle loro rispettive vite almeno fino a quando i compagni non si sono presentati a casa loro e hanno nuovamente sconvolto tutti gli equilibri. La seconda puntata della serie ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Catwoman, Italia 1

Patience Prince, artista timida e sensibile che lavorava come designer in una compagnia di prodotti cosmetici, un giorno, per caso, ha scoperto un terribile segreto riguardante un nuovo prodotto contro l’invecchiamento che stava per essere immesso sul mercato. A causa di ciò ha rischiato seriamente di essere eliminata, ma è riuscita a salvarsi grazie alle doti che contraddistinguono la sua seconda natura di gatto. Il film con Halle Berry ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Non è L’Arena, La7

La replica dei dibattiti più interessanti e delle inchieste più pungenti di Non è l’Arena, il programma di Massimo Giletti, ha informato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

Italia’s Got Talent – Best Of 1 | Tv8

Il meglio del meglio dell’edizione di Italia’s Got Talent su Tv8 ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Little Big Italy | Nove

Francesco Panella è andato alla scoperta dei più autentici ristoranti italiani in giro per il mondo. Lo show ha fatto venire l’acquolina in bocca, piatto dopo piatto, portata dopo portata, ad una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.