Top dieci o Ultimo: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 3 luglio 2020? Da un lato Carlo Conti(su Rai 1), dall’altro Raoul Bova(su Canale 5). Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre.

Ascolti tv, 3 luglio 2020: Analisi dati auditel ieri

Top dieci, su Rai 1: la nuova puntata della trasmissione di Carlo Conti ha intrattenuto e fatto cantare una media di 3.579.000 spettatori pari al 21.1% di share.

Le bugie scorrono nel sangue, su Rai 2: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 928.000 spettatori pari al 4.8% di share.

La Grande Storia, su Rai 3: la trasmissione ha informato una media di 622.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

Stasera italia news speciale, su Rete 4: la trasmissione, in onda al posto del programma di Nuzzi sui vari gialli, ha interessato una media di 821.000 spettatori con il 4.4% di share.

Ultimo, su Canale 5: la fiction in replica con protagonista Raoul Bova ha appassionato una media di 1.543.000 spettatori pari al 9.1% di share.

Pacific Rim, su Italia 1: la pellicola ha entusiasmato una media di 721.000 spettatori e share del 4.4%.

Un americano a Roma, su La7: la pellicola ha raggiunto una media di 327.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: come ogni venerdì sera il meglio dello show ha portato a casa una media di 541.000 spettatori. Share pari a 3 punti percentuali.

I migliori Fratelli di Crozza, su Nove: il best of dello show del comico genovese ha divertito una media di 698.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 3 luglio 2020

Rai 1:

Io e Te – 1.370.000 spettatori (10.7%). Diaco si è emozionato in diretta.

– 1.370.000 spettatori (10.7%). Diaco si è emozionato in diretta. Paradiso Signore (R) – 998.000 spettatori (9.6%).

– 998.000 spettatori (9.6%). La vita in diretta Estate: 1.244.000 spettatori con il 13.6% di audience.

Su Canale 5: