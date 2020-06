Top dieci contro Live Non è la d’Urso e Non è l’Arena: chi ha vinto secondo gli ascolti tv ieri, 14 giugno 2020? Carlo Conti ha esordito su Rai 1 insieme a molti volti noti del panorama televisivo italiano scalzando, per una domenica sera, la replica della fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. Su Canale 5 e La7, invece, Barbara d’Urso e Massimo Giletti hanno tenuto banco con nuove puntate delle loro rispettive trasmissioni dimostrando di non voler abbandonare il loro pubblico nemmeno per un istante e di essere sempre pronti ad andare in video. Tanti erano però i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze del pubblico. Ecco tutti i dati Auditel.

Ascolti tv ieri sera: Dati Auditel 14 giugno 2020

Top Dieci, su Rai 1: Carlo Conti ha debuttato con un nuovo programma chiamato Top 10. In termini di audience ha ottenuto con una media di 3.969.000 spettatori pari al 19.2% di share.

Hawaii Five O, su Rai 2: la serie tv straniera ha appassionato una media di 1.266.000 spettatori pari al 5.4% di share. A seguire NCIS ha entusiasmato una media di 1.103.000 spettatori (5%)

Storie maledette, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 1.408.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%.

Romanzo Criminale, su Rete 4: il film ha conquistato una media di 577.000 spettatori con il 2.7% di share.

Live Non è la d’Urso su Canale 5: la trasmissione condotta da Barbara D’urso ha incollato davanti alla tv una media di 1.971.000 spettatori pari al 12.1% di share.

Una notte da leoni 2, su Italia 1: la pellicola ha fatto divertito una media di 1.292.000 spettatori con il 5.6% di share.

Non è L’Arena, su La7: Massimo Giletti ha informato una media di 1.219.000 spettatori con uno share del 6.9%.

I delitti del Barlume su Tv8: la serie ha raccolto una media di 650.000 spettatori (2.8% di share)

Little Big Italy, su Nove: il programma ha ottenuto una media di 366.000 spettatori con 1.6 punti percentuali di share.

Ascolti tv Pomeriggio: Auditel 14 giugno 2020

Domenica In su Rai 1: Mara Venier ha divertito ha registrato nella prima parte 2.975.000 telespettatori, share 19.8% e nella seconda 2.763.000, 22.1%.

Da Noi – A Ruota Libera: Francesca Fialdini ha emozionato una media di 1.886.000, spettatori per il 15.8% di share.