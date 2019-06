Ascolti tv ieri, The Voice vs La casa di famiglia | Dati Auditel 4 giugno 2019

Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 4 giugno 2019? Nonostante il caldo e l’arrivo della bella stagione in quanti sono rimasti davanti al teleschermo per seguire la finale del talent The Voice of Italy, lo show di Rai 2 condotto da Simona Ventura? In quanti, invece, hanno guardato i programmi offerti di maggiori canali del digitale terrestre? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Scopriamo insieme cosa ha preferito il pubblico.

Ascolti tv ieri, 4 giugno 2019

+++ ASCOLTI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Volevamo andare lontano – Bella Germania | RAI 1

Finalmente Julia è riuscita, grazie allo zio Giovanni, a incontrare a Torino il padre Vincenzo. Purtroppo, l’incontro non è andato come la ragazza aveva sperato: infatti, nel passato della sua famiglia si sono sempre celati drammi e segreti che hanno portato l’uomo a rompere tutti i rapporti col padre biologico. La serie tv ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

The Voice of Italy | RAI 2

La Finale del talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura, con, in giuria: Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Gué Pequeno ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. In tanti hanno seguito la vittoria della pupilla di Gigi d’Alessio. Il coach ha quindi trionfato in questa edizione e dimostrato di aver fiuto per i nuovi talenti.

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Mario Monti, senatore a vita; Roberto Maroni, Lega; Federico Pizzarotti, sindaco di Parma; Luigi De Magistris, sindaco di Napoli; Oscar Farinetti, imprenditore; Gianrico Carofiglio, scrittore; Maurizio Belpietro, direttore di Panorama e de La Verità; Oliviero Toscani, fotografo; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano. Il programma ha interessato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Freedom oltre il confine | RETE 4

Su Rete 4 è tornato uno dei più amati divulgatori scientifici di casa Mediaset. Giacobbo ha portato così i telespettatori a Castel del Monte, l’edificio più bello lasciato dall’Imperatore Federico II di Svevia. La trasmissione ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

La casa di famiglia | CANALE 5

La commedia del 2017 diretta da Augusto Fornari, con: Matilde Gioli, Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero De Rienzo, Michele Venitucci e Luigi Diberti ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Godzilla | ITALIA 1

A Tokyo un segnale elettromagnetico ignoto ha causato scosse sismiche su vasta scala, compromettendo il funzionamento di una centrale nucleare. Nell’incidente Joe Brody ha perso la moglie e da quel momento non ha più smesso di darsi pace. L’uomo ha cercato di far di tutto per scoprire le ragioni del disastro, nascoste dalle versioni ufficiali. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

diMartedì | LA7

Giovanni Floris ha condotto il talk politico di La7. Il programma, occupandosi delle maggiori notizie di politica ed attualità, ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Mediterraneo | Tv8

Gabriele Salvatores ha firmato la storia sulla fuga e la ribellione premiata con l’Oscar per il miglior film straniero. Fra i protagonisti: Diego Abatantuono e Claudio Bisio. Un gruppo di soldati italiani è stato incaricato di presidiare un’isola greca ma ben presto la guerra si è dimenticata di loro. La pellicola ha raccolto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

A Testa Alta | NOVE

Chris Vaughn, un soldato in congedo delle forze speciali del corpo dei Marines è ritornato al paese natale per ricominciare una nuova vita. Tuttavia le cose sono cambiate. La segheria dove lavorava il padre è stata chiusa ed ora la maggiore fonte di reddito della città proviene dal casinò gestito dal suo vecchio rivale, figlio del defunto proprietario della segheria. Chris, è stato pertanto invitato da Jay a celebrare al casinò il suo ritorno. Alla festa di benvenuto Chris ha però scoperto che la sua ex fiamma Deni lavorava come spogliarellista alle dipendenze di Hamilton. Il film ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.