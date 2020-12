Ancora una volta a sfidarsi sono stati: The Voice Senior e il Grande Fratello Vip 2020. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, venerdì 18 dicembre 2020? Ecco tutti i dati Auditel. Da un lato Antonella Clerici, dall’altro Alfonso Signorini. Da un lato perfetti sconosciuti che hanno fatto di tutto pur di poter cantare, dall’altra Vip rinchiusi e pronti a tutto pur di rimanere da soli in casa. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Tante erano comunque i programmi in onda e i film sui maggiori canali del digitale terrestre. Un esempio? Freedom su Italia 1 o Propaganda Live su La7.

Va sottolineato come la conferenza stampa del Premier Conte, con il nuovo DPCM per le Feste di Natale, iniziata alle 21:51, ha fatto slittare la prima serata.

18 dicembre 2020

Continua a vincere The Voice Senior con oltre 3.70.000 telespettatori e il 19% di share. Il GF VIP 5 si ferma a più di 3.300.000 spettatori per il 18,70%. Il reality di Canale 5 è iniziato prima del programma di Rai 1 perché sull’ammiraglia è andata in onda la conferenza stampa di Conte. Il programma della Clerici ha vinto, registrando seppur un calo. In crescita rimane il reality di Signorini. Ecco tutti i dati nel dettaglio … .

Rai 1: la penultima puntata di The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici, con in giuria: Al Bano e la figlia, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, ha intrattenuto una media di 3.740.000 spettatori pari al 19,20% di share. Contro ogni previsione la trasmissione ha raggiunto un buon successo. Antonella Clerici ha fatto colpo. Domenica 20 dicembre 2020 andrà in onda l’ultima puntata.

Da sottolineare che Rai1 Tg1 – Edizione Straordinaria con la conferenza stampa del premier Conte – in onda dalle 21:41 alle 21:53 – ha interessato una media di 5.776.000 spettatori pari al 20.9% di share.

Su Rai 2: il documentario intitolato Il futuro del cibo e dedicato alle nuove frontiere del cibo, tra alimenti futuristici e ingredienti del passato da riscoprire, nuove abitudini di consumo e modalità innovative di produzione, ha informato una media di 746.000 spettatori. Share pari a 3.2 punti percentuali.

Rai 3: la pellicola del 2011 di genere Commedia, diretto da Giulio Manfredonia, con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina e Antonio Gerardi, intitolata Qualunquemente, ha intrattenuto e divertito una media di 1.070.000 spettatori. Share pari al 4.1%.

Rete 4: lo speciale di Stasera Italia con la conferenza stampa del Premier e i successivi commenti al nuovo DPCM ha ottenuto una media di 2.140.000 spettatori per il 7.8% di share.

Canale 5: la nuova puntata del GF VIP 5 ha conquistato una media di 3.379.000 spettatori pari al 18.70% di share. La serata è stata caratterizzata dalla squalifica di Filippo Nardi a causa delle pesanti frasi dette su Maria Teresa Ruta. Spazio poi all’ingresso di 4 nuovi Vipponi. In casa sono giunti: Mario Ermito, Cecilia Capriotti, Carlotta dell’Isola – che abbiamo già visto a Temptation Island– e Andrea Zenga.

Su Italia 1: la puntata di Freedom oltre il confine, il programma di divulgazione di Roberto Giacobbe ha portato a casa una media di 1.170.000 spettatori pari al 5.5% di share.

La7: in primis TgLa7 Speciale per la conferenza di Conte ed il nuovo DPCM, in onda dalle 21:21 alle 22:20, ha informato una media di 2.037.000 spettatori per il 7.5% di share. A seguire Propaganda Live Best ha fatto registrato circa 452.000 spettatori per 3.2 punti percentuali di share.

Tv8: la pellicola Nemiche Amiche, un film del 1998 di genere drammatico, diretta da Chris Columbus, con Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone, Liam Aiken, Jason Maves, ha emozionato e fatto piangere una media di 320.000 spettatori. Share dell’1.4%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza, ovvero il best of dello show di Maurizio Crozza, con una imperdibile puntata del suo one man show tra imitazioni, monologhi e tanto altro, ha strappato una risata ad una media di 621.000 spettatori per il 2.4% di share.