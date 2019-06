Ascolti tv ieri, The Resident vs Rosy Abate | Auditel 25 giugno 2019

La prima puntata di The Resident o la replica della prima puntata della prima stagione di Rosy Abate, amatissima fiction di Canale 5: chi ha vinto la prima serata? Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 25 giugno 2019? Analizziamo insieme i dati Auditel per scoprire cosa ha preferito il pubblico in una calda serata di fine giugno.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra The Resident e Rosy Abate – Auditel 25 giugno 2019

The Resident ha debuttato con uno share del 15.4% mentre la replica di Rosy Abate si è fermata all’11.6%. Male lo show di Rita Pavone con solo il 2.4%.

The Resident | RAI 1

Dopo aver conseguito la laurea ad Harvard, il dottor Devon Pradesh ha iniziato il suo tirocinio presso il Chaistain Memorial Hospital di Atlanta. A seguirlo il dottor Conrad, uno specializzando dai metodi molto rudi, arrogante ma affascinante, dotato di grandi capacità. Il telefilm ha debuttato con una media di 2.700.000 spettatori pari al 15.4% di share.

Woodstock – Rita racconta | RAI 2

Il racconto di Woodstock, di quegli anni e dell’atmosfera che si respirava in giro per il mondo, da parte della istrionica Rita Pavone, ha entusiasmato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 355.000 spettatori pari al 2.4% di share.

#Cartabianca | RAI 3

Bianca Berlinguer ha ospitato nello studio della sua trasmissione: Matteo Salvini, Lega, vice premier e ministro dell’Interno; Alessandro Di Battista, M5s, lo scrittore Roberto Saviano, il giornalista di ” Repubblica” e direttore di radio Capital, Massimo Giannini, Alessandro Sallusti, direttore de” il Giornale” Mario Giordano, giornalista Mediaset; Valentina Petrini, giornalista. Il programma ha concluso questa edizione con una media di 1.142.000 spettatori pari ad uno share del 6.50%.

Freedom oltre il confine | RETE 4

Roberto Giacobbo ha illustrato, insieme a Zahi Hawass, due teche del magnifico tesoro di Tutankhamon: un sarcofago in oro ed un altro oggetto del tesoro del faraone bambino, forse il più misterioso di tutti. Giacobbo si è poi spostato in Italia, nella Basilica di Santa Croce a Firenze, e nel Duomo di Milano oltre che a Cesena per capire chi abbia ispirato la Statua della Libertà. Il programma ha così interessato una media di 1.087.000 spettatori per il 6.10% di share.

Rosy Abate | CANALE 5

Dopo aver finto la propria morte, Rosy Abate si è rifugiata sotto mentite spoglie in una cittadina della costa ligure e ha iniziato a lavorare come commessa in un supermercato. Quando il fidanzato Francesco le ha chiesto di sposarla tutto è cambiato. Il passato di Risy era troppo ingombrante per rimanere nascosto. Due mafiosi, i fratelli Mirko e Stefano Sciarra, si sono rivolti a lei dandole una notizia sconvolgente: suo figlio Leonardo era ancora vivo. La replica della serie ha incollato davanti alla tv una media di 2.100.000 spettatori per l’11.6% di share.

Transformers – La Vendetta Del Caduto | ITALIA 1

Il film diretto da Michael Bay, con: Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Rainn Wilson, Tyrese Gibson e John Turturro ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.009.000 spettatori pari a 6 punti percentuali di share.

Speciale L’Aria che tira | LA7

Myrta Merlino è tornata nuovamente in prima serata per raccontare e analizzare l’economia e la politica del Paese. Il programma ha portato a casa, grazie ad un linguaggio rivolto a tutti, una media di 711.000 spettatori con uno share del 4.50%.

Infelici e contenti | Tv8

Aldo, bancario, ex campione di pallanuoto, a causa di un’incidente automobilistico, è finito su una sedia a rotelle. Vittorio, ladruncolo non vedente, si arrangia a vivere con piccole truffe. I due si sono conosciuti per caso e si sono cacciati in varie disavventure che li hanno condotti fino al casinò di Sanremo dove Aldo ha ritrovato Petrilli, l’uomo responsabile del suo incidente d’auto. Il film ha raccolto una media di 432.000 spettatori. Share del 2.30%.

La vacanza perfetta | NOVE

La seconda puntata del programma condotto da Francesco Facchinetti ha fatto sognare, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 366.000 spettatori pari all’1.80% di share.