The Help vs Titanic: due film di grande successo, anche se molto diversi fra loro, a confronto. Chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 30 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico televisivo soffermandoci sui maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano infatti i programmi in onda sulle altre Reti. Su Rai 3 vi era Chi l’ha visto?, su Rete 4, invece, Fuori dal coro, mentre su TV8 vi era X Factor.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra The Help e Titanic. Auditel 30 ottobre 2019

Vince Rai 1 con il Film “The Help” la prima serata con uno share del 14.5%. Supera il 10% chi l’ha visto. Titanic si ferma al 10%.

The Help, RAI 1

Nel Mississippi, durante gli anni Sessanta, Eugenia Skeeter Phelan, una ragazza di Jackson, nel sud dello stato, dopo aver terminato gli studi ha avuto l’intenzione di divenire un giorno scrittrice e raccontare la storia delle discriminazioni razziali a cui erano costrette le donne di colore che, come Aibileen e Minnie, da sempre si sono prese cura delle famiglie della zona. La ragazza ha rivoluzionato con le sue interviste per un libro la vita di amici e concittadini, costretti a rivedere le loro ataviche convinzioni. La pellicola ha conquistato una media di 2.888.000 spettatori pari al 14.5% di share.

Volevo fare la Rock Star, RAI 2

La nuova fiction di Rai 2 ha debuttato con una media di 1.657.000 spettatori pari al 6.7% di share. La serie, con protagonista Valentina Bellè, racconta la storia di una giovanissima mamma di due gemelle che, dopo un piccolo ‘incidente’ decide di riprendere in mano il suo sogno da ragazzina.

Chi l’ha visto?, Rai 3

Ottava puntata del programma di Rai 3 che ha informato una media di 2.162.000 spettatori pari ad uno share del 10.5%. In serata Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata dei maggiori casi di cronaca e ha lanciato diversi appelli per tutte le persone scomparse da casa negli ultimi anni. Grande apprensione c’è per la mamma siciliana sparita da undici giorni.

Fuori dal coro, RETE 4

La trasmissione ha interessato una media di 1.020.000 spettatori con il 5.4% di share. Al centro della puntata, Mario Giordano, con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha commentato i temi di stretta attualità come la vittoria del Centrodestra nelle regionali in Umbria, le tensioni all’interno del Governo giallorosso e le principali criticità della manovra finanziaria. Nel corso della serata è andata in onda anche un’importante inchiesta sui poteri forti: mentre i cittadini sono gravati da una pesante pressione fiscale, i colossi del web come Facebook, Google, Apple, Twitter e Amazon continuano a considerare il nostro Paese un paradiso fiscale e pagare solo una quota esigua di tasse. Con Rita Dalla Chiesa si è discusso infine di un recente fenomeno in espansione: quello degli chef che diventano “guru etici”, come nel caso di Chef Rubio, salito all’onore delle cronache per le sue piccate prese di posizione su temi di attualità e politica.

Titanic, CANALE 5

Seconda e ultima parte del film cult con Leonardo Di Caprio. Dopo il brutto risultato della sera precedente la pellicola ha incollato al teleschermo, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 2.278.000 spettatori pari al 10.3% di share.

Chiedimi se sono felice, ITALIA 1

La pellicola con Aldo, Giovanni e Giacomo ha divertito una media di 1.213.000 telespettatori. Share del 5.3%. Il film ha raccontato la storia di tre grandi amici che sbarcavano il lunario lavorando rispettivamente come comparsa nelle opere liriche, statua vivente ai Grandi Magazzini, doppiatore di ruoli irrelevanti. Essendo tre aspiranti attori di teatro avevano però un sogno nel cassetto: mettere in scena una loro particolare versione di “Cyrano de Bergerac.

Jfk – Un Caso Ancora Aperto, LA7

Il procuratore distrettuale di New Orleans, Jim Garrison, ha riaperto gli archivi delle indagini sull’omicidio del Presidente Kennedy e ha posto uno sguardo critico sulla versione fornita dall’establishment. Il film ha ottenuto una media di 383.000 spettatori con uno share del 2.2%.

X Factor, TV8

La puntata del talent ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 565.000 spettatori pari al 3%.

L’Assedio, NOVE

Dopo il deludente debutto, Daria Bignardi ha portato a casa una media di 299.000 spettatori pari al 1.3% di share.