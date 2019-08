Da un lato l’approfondimento politico del TG1 dedicato ai giorni della crisi di Governo, dall’altro il film Windstorm – Contro ogni regola. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 28 agosto 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Analizziamo insieme i risultati ottenuti da ciascun dei maggiori canali del digitale terrestre per scoprire le preferenze dei telespettatori.

Ascolti tv ieri sera, 28 agosto 2019: sfida fra TG1 – I giorni della crisi e Windstorm

Vince, con ampio margine sulla concorrenza (15.2% di share), il film su Canale 5 “Windstorm”. I giorni della Crisi, su Rai 1, totalizza l’8.3% di share.

TG1 – I giorni della crisi | RAI 1

L’approfondimento politico del Tg1 dedicato ai giorni della crisi di Governo, alle nuove consultazioni e all’analisi della situazione dell’Italia ha interessato ed informato una media di 1.479.000 spettatori pari all’8.3% di share.

Sette giorni per non morire | RAI 2

Sybille Thalheim si è svegliata con un coltello insanguinato in mano e da lì è iniziato un nuovo incubo. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.153.000 spettatori pari al 6.1% di share.

Sissi – Il destino di un’ imperatrice | RAI 3

Dopo la celebrazione delle nozze con Francesco Giuseppe, Sissi, malgrado la sua giovane età, ha fin da subito dimostrazione di riuscire a placare i focolai rivoluzionari scoppiati in Ungheria e in Italia grazie al carisma di cui era dotata. La regina ha però dovuto affrontare anche una brutta malattia dalla quale i dottori pensavano non si sarebbe più ripresa. Il film ha emozionato ancora una media di 1.027.000 spettatori pari ad uno share del 5.5%.

Stasera Italia | RETE 4

Il programma di Rete 4 dedicato ai giorni della crisi di Governo ha ottenuto una media di 786.000 spettatori con il 4.4% di share.

Windstorm | Canale 5

Mika, tornata per l’estate dalla nonna, ha scoperto che la tenuta Kaltenbach era sull’orlo del fallimento. La ragazza ha deciso così di partecipare a un torneo equestre per vincere un premio in denaro che avrebbe potuto risollevare le sorti di tutti. Durante gli allenamenti, però, Windstorm, il suo amato cavallo, è fuggito nelle profondità di una foresta dando modo a Mika di incontrare Milan e 33. Il film ha incollato davanti alla tv una media di 2.807.000 spettatori pari al 15.2% di share.

Battiti Live | Italia 1

Le migliori esibizioni del Battiti Live, l’evento musicale più atteso durante l’estate su Mediaset, hanno fatto cantare e ballare una media di 1.295.000 spettatori pari al 8.1% di share. Si sono dunque riviste le esibizioni di: Alessandra Amoroso, Annalisa, Benji e Fede, Francesco Renga e tantissimi altri.

In Onda | La7

Il programma si è concentrato sulla crisi di Governo e sui possibili nuovi scenari andando ad aprire un dibattito politico sulle scelte di Mattarella e sulla possibilità di non tornare al voto. La trasmissione ha così portato a casa una media di 994.000 spettatori con uno share del 5.7%.