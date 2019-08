TG1 – I giorni della crisi o Spirito Libero: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 20 agosto 2019? Ecco i dati Auditel riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Stiamo andando ad analizzare una serata molto particolare dopo la programmazione è cambiata in corsa per permettere ai programmi di approfondimento politico di raccontare quanto accaduto in giornata.

Ascolti tv ieri sera: Tg1 – I giorni della crisi vs Spirito Libero – Auditel 20 agosto 2019

Vince la fiction di Canale 5 spirito libero che supera il 10% di share. A seguire lo speciale del TG1 riguardante la crisi di governo. Eccovi tutti i dati.

TG1 – I giorni della crisi | Rai 1

La puntata speciale del TG1 su I giorni della crisi, che ha affrontato, raccontato e spiegato quanto accaduto in giornata, ha interessato ed informato una media di 1.610.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Squadra speciale Cobra 11 | Rai 2

Durante la permanenza in una scuola di polizia, in cui studia per diventare agente di polizia a tutti gli effetti anche la figlia di Semir, Dana, Semir e Paul hanno assistito a un omicidio. Uno studente è stato pugnalato a morte nel Campus. Indagando sul caso gli agenti hanno scoperto che anche Dana era nel mirino del killer e Semir ha avuto ben poco tempo per salvare la vita alla figlia. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 765.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Big Wedding | Rai 3

Don e Ellie, una coppia di vecchi divorziati, è stata costretta a fingere di essere ancora sposata per il matrimonio del loro figlio adottivo Alejandro. Il motivo? Per le nozze sarebbe giunta anche la madre biologica del giovane, una donna fortemente cattolica. Il film ha conquistato una media di 1.172.000 spettatori pari ad uno share del 7%.

Stasera Italia | RETE 4

Il programma di Rete 4 si è occupato della crisi di Governo ed ha analizzato il discorso di Conte e quello di Salvini. La trasmissione, attraverso un acceso dibattito politico, ha entusiasmato una media di 744.000 spettatori con il 4.7% di share.

Spirito Libero | Canale 5

Con il Grand Prix alle porte, tutto ha fatto supporre che Maximilian stesse per raggiungere il suo scopo, peccato però che Alexandra abbia fatto una scoperta rivelatrice. La serie tv ha incollato davanti al teleschermo una media di 1.729.000 spettatori pari al 10.5% di share.

Chicago Fire | Italia 1

Otis, ancora in riabilitazione, si è messo comunque al servizio della caserma ed ha iniziato a lavorare in amministrazione. L’ex pompiere ha però commesso un errore e si è a lungo sentito in colpa per un affidamento fatto senza le verifiche necessarie. La serie tv ha raggiunto una media di 1.198.000 spettatori pari al 7.8% di share.

In Onda | LA7

La trasmissione, dedicata alla crisi di Governo, pronta a contrastare l’approfondimento politico della concorrenza, ovvero Rai 1 e Rete 4, ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.068.000 spettatori con uno share del 7%.

Il mistero del Ragnarok | TV8

L’archeologo Sigurd Svenson, vedovo con due figli e studioso dei Vichinghi,dopo aver analizzato le iscrizioni su una pietra molto antica, ha deciso di effettuare una spedizione nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, con Allan, oltre ai suoi due figli. All’aeroporto ha trovato Elisabeth e Leif, entrambi pronti a partire con lui per un viaggio mozzafiato. Il film ha portato a casa una media di 425.000 spettatori pari al 2.6% di share.

Rugantino | NOVE

La commedia con: Adriano Celentano, Riccardo Garrone, Renzo Palmer e Pippo Franco ha intrattenuto una media di 358.000 spettatori. Share pari a 2.3 punti percentuali.