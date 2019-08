Lo Speciale del Tg1 denominato I giorni della crisi o il film con Ficarra e Picone intitolato Il 7 e l’8: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 22 agosto 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Non dobbiamo però soffermarci solo sulle due ammiraglie avversarie, ma dobbiamo analizzare anche l’andamento degli altri maggiori canali del digitale terrestre e capire il contesto. Ieri non era, come si poteva pensare, un comune giovedì di fine agosto. La programmazione televisiva, infatti, durante tutto l’arco della giornata ha dato spazio ad approfondimenti politici per via del particolare momento che stiamo vedendo. Cosa hanno quindi scelto di vedere i telespettatori?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra TG 1 I giorni della crisi e Il 7 e l’8– Auditel 22 agosto 2019

Vince il Film con Ficarra e Picone su Canale 5. Evidentemente la crisi di governo interessa sempre meno ai telespettatori visto che gli Speciali TG1 stanno sempre di più calando.

TG1 – I GIORNI DELLA CRISI | Rai 1

Lo speciale del Tg1 dedicato ai giorni della crisi e ad analizzare quindi quanto accaduto in giornata, oltre che ad aprire un dibattito sulla decisione presa dal Mattarella, ha interessato ed informato una media di 1.485.000 spettatori pari al 9.2% di share.

La vita segreta di mio marito | Rai 2

Avery, una madre vedova che si è risposata con Alex, l’uomo che aveva salvato il figlio da un tentato rapimento, subito dopo le nozze ha scoperto che quest’ultimo era già sposato. La prima moglie di Alex ha iniziato oltretutto ad ossessionare la nuova coppia e la loro famiglia senza dar loro modo di viversi. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.177.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Quello che so di lei | Rai 3

Claire, un’ostetrica meravigliosa con un talento naturale per far nascere i bambini ha visto il suo operato venir messo in discussione dai metodi più efficienti e moderni degli ospedali. Prossima a lasciare un giorno ha però ricevuto una chiamata da Béatrice, la frivola ex moglie del suo defunto padre. Il loro incontro ha portato alla rivelazione di alcuni segreti in grado di cambiare la vita alle due donne. Il film ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 856.000 spettatori pari ad uno share del 5%.

Stasera Italia – Speciale crisi di Governo | Rete 4

Nuova puntata speciale di Stasera Italia sulla crisi di Governo. La trasmissione ha ottenuto, aprendo un certo dibattito politico, una media di 727.000 spettatori con il 4.1% di share.

Il 7 e l’8 | Canale 5

Nel lontano 75, nel reparto maternità di un ospedale di Palermo, i neonati delle culle numero 7 e numero 8 sono stati scambiati. A distanza di anni Tommaso e Daniele. il primo un mezzo delinquentello, taroccatore e ladruncolo, il secondo un borghese in piena regola, con tanto di fidanzata e soggiorno prolungato all’università di giurisprudenza, si sono incontrati e scontrati e hanno scoperto la verità su quanto accaduto. Il film ha incollato alla tv una media di 1.941.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Chicago PD | Italia 1

Mentre continua l’azione contro Olinsky, Hannah, una diciottenne alla quale la moglie di Hank era molto legata, ha lasciato un biglietto a Hank chiedendogli aiuto. L’uomo però non è riuscito a salvare la giovane che è morta sotto i colpi di pistola dei colleghi di Hank. Olinsky, finito in carcere, non è sopravvissuto, invece, ad un agguato fatto da un altro carcerato ed Hank ha vendicato la morte del miglior amico e collega uccidendo il mandante del suo assassino. La serie tv ha appassionato una media di 1.193.000 spettatori per il 7.7% di share.

In Onda / Piazzapulita Prima io | La7

In onda ha portato a casa una media di 944.000 spettatori con uno share del 5.4%. Il programma ha aperto un talk sula crisi politica cercando di capire meglio le posizioni dei vari attori.