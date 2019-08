Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 10 agosto 2019 fra Techetechete e il film Una moglie bellissima? In quanti, la sera di San Lorenzo e delle stelle cadenti erano davanti alla televisione? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Nell’analisi dei risultati ottenuti dalle varie Reti dobbiamo ricordarci che siamo a metà agosto, cioè a metà del mese di ferie per eccellenza e che la maggior parte dei telespettatori si trova nei luoghi di villeggiatura o, visto il caldo e la bella stagione, preferisce uscire di casa.

Ascolti tv ieri: sfida tra Techetechete vs Una moglie bellissima – Auditel 10 agosto 2019

Le Teche arriva a totalizzare un buon 15.1%, su Canale 5 “Una Moglie Bellissima” si ferma all’11.4%. La Pallavolo su Rai 2 all’8.6%, Valencia-Inter sul Nove ad un buon 6%.

Techetechete | Rai 1

Il programma che presenta ai telespettatori dell’ammiraglia il meglio del meglio delle teche Rai ha intrattenuto una media di 2.180.000 spettatori pari al 15.1% di share.

Pallavolo Maschile, Australia-Italia | RAI 2

Il match di pallavolo maschile, valido per la qualificazioni olimpiche, disputatosi fra Australia ed Italia ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.138.000 spettatori pari all’8.6% di share e Bull è stato seguito da 274.000 spettatori.

Via dalla pazza folla | RAI 3

La bella ed ostinata Bathsheba Everdene ha attirato le attenzioni di tre pretendenti tra loro molto differenti. A contendersi il suo amore sono stati: l’allevatore di pecore caduto in disgrazia Gabriel Oak, l’affascinante e spericolato sergente Frank Troy e il ricco e maturo scapolo William Boldwood. La pellicola ha così appassionato una media di 653.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%.

Una Vita | Rete 4

Paquito è stato costretto a rinunciare al posto di guardiano notturno visto che doveva, per forza, tornare al suo paese per accudire i figli del fratello malato. La soap opera spagnola ha conquistato una media di 772.000 spettatori con il 5.9% di share.

Una moglie bellissima | Canale 5

Mariano e Miranda si amavano da dieci anni e vivevano una vita perfetta nella provincia toscana. Gestori di un banco di frutta e verdura, sognavano di acquistare un giorno una bottega. La bellezza di Miranda però non è sfuggita a un fotografo di moda che ha offerto alla donna soldi e successo in cambio di dodici scatti. Allettata dalla cifra e dalla possibilità di realizzare il loro progetto, la coppia ha accettato la proposta. Peccato però che dal quel momento tutto sia davvero cambiato. Il film ha incollato al teleschermo una media di 1.598.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Ritorno al futuro- Parte III | Italia 1

La terza e conclusiva puntata della trilogia di Marty McFly ha portato tutti indietro nel tempo fino al 1885 per salvare Doc che vi era stato catapultato al termine del secondo capitolo. Il film ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 707.000 spettatori pari a 5.3 punti percentuali di share.

Body of Proof | La7

La dottoressa Megan Hunt, brillante neurochirurga, ha dovuto cambiare completamente vita per via di un incidente automobilistico. La donna, non potendo più operare, ha deciso di riprendere le fila della sua vita e di dedicarsi a un’altra branca della medicina, diventando un coroner legale e interessandosi alle indagini dei casi di cui si sarebbe occupata. Nel frattempo ha però anche dovuto cercare di ricostruire i ponti con la sua famiglia. La serie tv ha ottenuto una media di 339.000 spettatori con uno share del 3.2%.