Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 13 luglio 2019? Scopriamolo insieme analizzando i dati Auditel. Su Rai 1 è andato in onda Techetechete Superstar dedicato al cantautore, attore e presentatore bolognese Gianni Morandi. Su Canale 5, l’ammiraglia avversaria, invece, una nuova replica dell’esilarante show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ovvero Ciao Darwin 7. Tanti i programmi, invece, trasmessi dagli altri maggiori canali del digitale terrestre. Cosa ha preferito il pubblico televisivo?

Ascolti tv ieri sera: sfida tra “Techetechete Superstar vs “Ciao Darwin 7” – Auditel 13 luglio 2019

Vince la serata lo speciale di Rai 1 “Techetechete” dedicato a Gianni Morandi raggiungendo un ottimo 18.7% di share.

Techetechete Superstar | Rai 1

La musica di Gianni Morandi, ovvero il meglio del meglio delle teche Rai, ha fatto cantare e ballare una media di 2.957.000 spettatori pari al 18.7% di share.

Mai giocare con la babysitter | RAI 2

Daphne Hart, una giovane infermiera, dopo essere stata licenziata dall’ospedale in cui lavorava perché accusata di negligenza, grazie alla sua migliore amica Kaci ha trovato un impiego come babysitter in un quartiere di periferia scosso da un recente omicidio. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.125.000 spettatori pari al 7.1% di share.

Chasing Mavericks | RAI 3

Il film, ispirato alla vera storia del fenomeno del surf Jay Moriarity ha raccontato il leggendario paradiso dei surfisti con le più grandi onde sulla Terra. La pellicola ha conquistato una media di 793.000 spettatori per il 5.3% di share.

Una vita | Rete 4

Diego ha continuato a sostenere che nel parto di Blanca ci fosse qualcosa di misterioso e ha voluto parlarne con lei. Pena ha convinto Flora a dargli un bacio innocente sulla guancia, ma Paquito li ha visti. La soap opera spagnola ha appassionato una media di 842.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Ciao Darwin 7 | Canale 5

La replica di Ciao Darwin 7, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ha di fatto intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.885.000 spettatori pari al 14% di share.

Il Mondo Perduto – Jurassic Park | Italia 1

La pellicola del 1997 di genere fantascienza, diretta da Steven Spielberg, con: Jeff Goldblum, Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Richard Attenborough, Vince Vaughn e Arliss Howard ha incollato davanti alla tv una media di 842.000 spettatori pari a 5.8 punti percentuali di share.

The Little Murders | La7

La saga dei gialli continua a tener banco sulla Rete di Urbano Cairo. Il telefilm, secondo gli ascolti tv di ieri, ha raggiunto una media di 321.000 spettatori con uno share del 2.8%. Mentre la guerra fredda era in pieno svolgimento, il commissario Laurence è stato trascinato in un affare di spionaggio con l’Unione Sovietica. Durante uno spettacolo di danza russa all’Opera di Lille, dei micro-film ultra segreti sono però stati rubati. Il severo commissario Laurence ha così deciso di camuffarsi da donna per portare a termine le sue indagini.

Su Tv8 “Napoli vs Benevento” ha raccolto 229.000 spettatori con l’1.4%. Su Nove “Fuga da Alcatraz” ha raccolto 522.000 spettatori e il 3.5% di share.