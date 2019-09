La giornata di ieri è stata sicuramente molto particolare. Gran parte della programmazione è stata dedicata al ricordo di Mike Bongiorno. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri sera, 7 settembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Chi ha vinto fra Rai 1 e Canale 5 ovvero fra Techetechete “Amici ascoltatori, Allegria! e Mike day? In quanti, invece, hanno visto i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Techetechete Amici ascoltatori, Allegria ! e Mike Day | Auditel 7 settembre 2019

In generale pochi erano i telespettatori davanti alla tv. A vincere è stata comunque Rai 1. Non è andato bene il tributo a Mike di Canale 5. L’ammiraglia Mediaset è stata superata anche da Rai 2. In una serata negativa per Mediaset sono comunque buoni i risultati di Rete 4 grazie alla messa in onda della soap Una Vita.

Techetechete Amici ascoltatori, Allegria ! | RAI 1

La puntata speciale con la raccolta degli spezzoni migliori inerenti il passaggio di Mike Bongiorno in Rai ha entusiasmato una media di 2.073.000 spettatori pari al 12.3% di share.

A seguire lo speciale di Porta a Porta, sempre dedicato al famoso conduttore tv, ha fatto registrare una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. ù

NCIS / FBI | RAI 2

Dopo aver trovato una bambina malnutrita e confusa che si nascondeva in un magazzino, il team ha riaperto un vecchio caso di persone scomparse credendo che la ragazza fosse figlia di un marine che tutti credevano morto 10 anni prima. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.582.000 spettatori. Share del 9%.

A seguire FBI ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.613.000 spettatori pari al 9.7% di share.

Bleed Più forte del destino | RAI 3

Dopo che un grave incidente lo ha lasciato quasi paralizzato, costringendolo a vivere con un esoscheletro simile ad un collare fissato direttamente sulle ossa del cranio, la carriera del campione del mondo della boxe Vinny Pazienza sembrava essere finita. Tuttavia, sotto la guida dell’ex pugile Kevin Rooney e contro il parere di tutti, Vinny ha iniziato un duro allenamento con l’intenzione di tornare sul ring e riprendersi il titolo mondiale. Il film ha conquistato una media di 607.000 spettatori pari al 3.6% di share.

Una Vita | RETE 4

Blanca e Diego hanno ritrovato Moises in ospedale, dove era stato portato da Samuel per un presunto attacco di ipertermia. Presto hanno però capito che il bambino era sano. La soap opera spagnola ha incollato al teleschermo una media di 1.086.000 spettatori. Share pari a 6.8 punti percentuali.

Mike Day | CANALE 5

Lo speciale dedicato a Mike Bongiorno ha intrattenuto una media di 967.000 spettatori secondo gli ascolti tv di ieri. Share del 7.4%.

Home a casa | ITALIA 1

Dopo che la Terra era stata conquistata, con estrema facilità, dai Boov, una razza aliena in cerca di una nuova casa, tutti gli esseri umani sono stati rapidamente spostati mentre i Boov si sono dati da fare per riorganizzare il pianeta. Tip, una ragazza piena di risorse, però è riuscita ad evitare la cattura ed ha finito per ritrovarsi complice di un Boov bandito di nome Oh. Il film d’animazione ha appassionato una media di 703.000 spettatori fra grandi e piccini. Share del 4.2%.

The Little Murders of Agatha Christie | LA7

Mentre indagava sull’omicidio in un lussuoso collegio, Larosière è stato perseguitato dal suo passato. La serie tv ha raccolto una media di 376.000 spettatori pari a 3.2 punti percentuali di share.

Agnelli | TV8

Il documentario su Agnelli ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 350.000 spettatori pari al 2.2% di share.

La figlia del Generale | NOVE

Il film diretto da Simon West, con: John Travolta e Madeleine Stowe ha raggiunto una media di 347.000 spettatori. Share del 2.2%.