Techetechete’ – Adriano! Il cuore, la voce o Come sorelle: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 8 luglio 2020? Tanti erano i programmi in onda nella prima serata di ieri. Cerchiamo di analizzare i dati raccolti per scoprire le preferenze del pubblico e capire bene chi ha fatto flop o meno. Ecco tutti i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv ieri, Dati e analisi Auditel – 8 luglio 2020

Techetechete’ – Adriano! Il cuore, la voce, su Rai 1: lo show musicale ha intrattenuto una media di 3.449.000 spettatori con il 17.2% di audience. A seguire Cose Nostre totalizza 1.049.000 spettatori pari al 5.6% di share.

NCIS unità anticrimine, su Rai 2: la serie tv americana ha appassionato una media di 1.015.000 spettatori pari al 4.9% di share.

Chi l’ha visto?, su Rai 3: Federica Sciarelli occupandosi di vari casi di persone scomparse e di gialli di cronaca nera, fra cui anche il caso sul processo Ciontoli per la morte di Marco Vannini, ha informato una media di 1.793.000 spettatori pari ad uno share del 9.8%.

Delitti inquietanti, su Rete 4: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 944.000 spettatori con il 4.9% di share.

Come sorelle: la serie ha debuttato con una media di 2.472.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Chicago Fire, su Italia 1: la serie tv americana ha raggiunto una media di 1.253.000 spettatori con il 6.5% di share.

Atlantide, su La7: la trasmissione ha interessato una media di 611.000 spettatori con uno share del 3.2%.

Perché te lo dice mamma, Tv8: il film ha emozionato una media di 406.000 spettatori con il 2.1%.

In the name of the King, su Nove: la pellicola ha portato a casa una media di 237.000 spettatori con il 1.9%.

Ascolti tv del pomeriggio – Auditel del 8 luglio 2020

Ecco, ora, tutti i dati Auditel di Rai 1 e Canale 5.

Rai 1:

Io e Te – 1.362.000 spettatori (10.7%). Il Paradiso Signore (R) – 1.049.000 spettatori (10.9%). La vita in diretta Estate: 1.181.000 spettatori con il 13.8% di audience.

Su Canale 5:

Beautiful – 2.701.000 spettatori (18.2%). Una Vita – 2.585.000 spettatori con il 18.9% di share. DayDreamer – 2.511.000 spettatori con il 21.4% di share. Il Segreto – 1.684.000 spettatori con il 18% di share.