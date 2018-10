Cosa hanno visto i telespettatori ieri sera? Ecco ciò che dicono gli ascolti tv di ieri, 26 ottobre 2018? A sfidarsi sono stati numerosi programmi. In primis, su Rai 1, è andata in onda la prima delle finali di Tale e Quale Show, la trasmissione condotta da Carlo Conti. Su Canale 5, invece, è andata in onda la fiction Solo 2. Le altre Reti però hanno offerto valide alternative alle ammiraglie. Su Rete 4, ad esempio, c’è stato il nuovo appuntamento con Quarto Grado, mentre su La7 è andata in onda la puntata di Propaganda Live e su Nove è tornato Crozza.

Ascolti tv ieri, 26 ottobre 2018

+++ ASCOLTI TV IN USCITA DALLE 10:00 CIRCA

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

RAI 1- Tale e Quale Show

Nuovi personaggi di fama nazionale ed internazionale sono saliti sul palco di Tale e Quale Show grazie ai concorrenti del programma di Carlo Conti. Tante le imitazione. Vladimir Luxuria, infatti, si è trasformata in Patty Pravo mentre Matilde Brandi in Lorella Cuccarini. Massimo Di Cataldo ha interpretato Sting mentre Adrea Agresti ha dato vita a Jon Bon Jovi. Il programma ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 telespettatori pari al 00.00% di share.

RAI 2 – Nemo nessuno escluso

Il programma di Rai 2 è tornato ad indagare la realtà attraverso le storie e mettendo i protagonisti al centro del racconto. Si è passati dall’attualità alla cronaca. Enrico Lucci ha anche trasmesso il servizio realizzato durante la Leopolda di Firenze. Ospite in studio Gue Pequeno. Nemo – nessuno escluso ha interessato una media di 0.000.00 telespettatori per il 00.00% di share.

RAI 3 – Fratelli Unici

Pietro e Francesco, fratelli di opposta natura, si sono presi cura l’un dell’altro. Pietro, medico carrierista che si è lasciato alle spalle moglie e figlia ha avuto bisogno di tutte le attenzioni e le cure di Francesco, uno stuntman squattrinato e sciupafemmine. A causa di un incidente, infatti, l’uomo ha perso la memoria ed è regredito al livello di un bambino di quattro anni. La pellicola con Raoul Bova e Luca Argentero ha conquistato una media di 0.000.000 telespettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

RETE 4 – Quarto Grado

Dopo aver intervistato Daniele Logli, figlio di Roberta Ragusa, Gianluigi Nuzzi ha raccolto la testimonianza di Antonio Logli. L’uomo ha fornito la sua versione dei fatti su quanto accaduto anni fa alla mamma di Gello sparita nel nulla nella notte fra il 13 e il 14 gennaio. Successivamente il giornalista e conduttore di Quarto Grado si è occupato nuovamente del caso riguardante la morte di Desireè, ma anche dello ‘smemorato’ di Pisa. Il programma ha informato una media di 0.000.000 telespettatori pari al 00.00% di share.

CANALE 5- Nome in codice Solo 2

Dopo la morte di Don Antonio, l’alleanza tra Marco e Bruno è diventata sempre più fragile e rischiosa. Marco ha però tirato fuori un asso dalla manica per patteggiare con Erika e ottenere finalmente la libertà per se’ e Agata. Solo 2 ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 telespettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

ITALIA 1 – X-Men: le origini – Wolverine

Sulle montagne rocciose canadesi, Logan h cercato la pace dopo un secolo di guerre e violenza. Silverfox lo ha amato ed incoraggiato a lungo. Il brutale assassinio di quest’ultima da parte del fratello Victor, però ha riportato inevitabilmente Logan nelle mani di Stryker. La pellicola ha raggiunto una media di 0.000.000 telespettatori. Share pari al 00.00%.

LA7 – Propaganda Live

Alessandro Baricco ha presentato il suo nuovo libro The Game, un viaggio tra le innovazioni digitali che hanno cambiato le nostre vite negli ultimi trent’anni, nello studio di Diego Bianchi. In trasmissione si è però parlato soprattutto della festa del Movimento 5 Stelle a Roma e della Leopolda di Renzi a Firenze. La nuova puntata di Propaganda Live ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, 0.000.000 telespettatori per il 00.00% di share.

TV8 – Alessandro Borghese 4 Ristorandi

Alessandro Borghese è approdato in Umbria. Qui si sono sfidati: Filippo, Francesca, Barbara e Damiano. Solo uno di loro, cena dopo cena, è stato incoronato miglior enoteca gastronomica umbra. La trasmissione ha intrattenuto una media di 0.000.000 telespettatori pari al 00.00% di share.

NOVE – Fratelli di Crozza

Maurizio Crozza ha divertito, con la nuova puntata di Fratelli di Crozza, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 telespettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.