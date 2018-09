Il palinsesto di Rai e Mediaset ad arricchirsi con alcuni dei programmi più amati dai telespettatori. Ecco perché c’è grande attesa per i dati degli ascolti tv di ieri, 14 settembre 2018? Come hanno debuttato programmi quali: Tale e Quale Show e Quarto Grado? Quanti telespettatori, invece, hanno scelto di passare una serata in allegria guardando il film di Checco Zalone, ovvero Quo Vado?, su Canale 5? In quanti invece hanno seguito la replica della seconda puntata di X Factor su Tv8 dopo la messa in onda di ieri su Sky? Bando alle chiacchiere: ecco tutti i dati Auditel della prima serata.

Ascolti tv ieri, 14 settembre 2018

RAI 1. Grande ritorno in tv per Carlo Conti. Nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show hanno fatto il loro ingresso personaggi del calibro di: Guendalina Tavassi, Matilde Brandi, Vladimir Luxuria, Raimondo Todaro, Antonella Elia e Massimo Di Cataldo. In giuria si sono seduti: Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. La trasmissione ha intrattenuto una media di 4.430.000 telespettatori per il 23.2% di share.

RAI 2. Susan Cooper, brillante analista della CIA, ha sempre sognato di poter scendere in campo come una vera spia. Finalmente le si è presentata l’occasione per contrastare un pericoloso trafficante di armi di contrabbando. Il film Spy ha tenuto con il fiato sospeso, secondo gli ascolti tv di ieri, 886.000 telespettatori pari al 4.4% di share.

RAI 3. Delia e Gaetano si erano appena separati quando si sono ritrovati per organizzare le vacanze dei figli. L’incontro però ha preso subito una piega diversa e ha dato modo ai due ex di riflettere sulla fine del loro amore e sulle cause che hanno portato la loro famiglia a dividersi. Il film Nessuno si salva da solo ha appassionato una media di 1.037.000 telespettatori. Share pari a 4.8 punti percentuali.

RETE 4. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero hanno condotto la prima puntata della nuova stagione di Quarto Grado. Il programma di Rete 4 legato alla cronaca nera e all’attualità si è occupato, ad un mese esatto dall’accaduto, del crollo del Ponte Morandi a Genova, per il quale lo scorso 14 agosto hanno perso la vita 43 persone. La trasmissione ha interessato una media di 1.059.000 telespettatori per 6.3 punti percentuali di share.

CANALE 5. Checco ha realizzato tutti i sogni della sua vita, compreso quello di avere un posto fisso nella pubblica amministrazione. L’uomo ha però dovuto fare una scelta molto difficile: da un lato le dimissioni, dall’altro il trasferimento. Il divertentissimo film con Checco Zalone, intitolato Quo Vado?, ha divertito 2.862.000 telespettatori per uno share pari al 13.8%.

ITALIA 1. Jhon Rambo, reduce dal Vietnam, è giunto in una cittadina di provincia per cercare un commilitone. Qui è stato però arrestato e picchiato dagli agenti senza alcun motivo. La sua fuga ha poi scatenato una vera e propria guerra. Il film Rambo ha appassionato una media di 1.420.000 spettatori. Share del 6.7%.

La7. Nuovo inizio anche per Propaganda Live. Ha preso così il via la seconda stagione del talk condotto da Diego Bianchi, ovvero Zoro. Al centro del dibattito, come sempre, l’attualità e la politica. La trasmissione ha informato una media di 723.000 telespettatori per 4.3 punti percentuali di share.

TV8. Seconda puntata di audizioni per X Factor 12. Un attore di film a luci rosse ha fatto tremare il pubblico e pure Fedez annunciando di essere stato a casa sua. A seguire la replica della puntata sono stati in 791.000 telespettatori per il 3.8% di share.

NOVE. Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson, Jason Isaacs, Tchéky Karyo e Chris Cooper sono stati i protagonisti del film cult Il Patriota. La pellicola ha raggiunto, secondo gli ascolti tv di ieri, 250.000 telespettatori per l’1.4% di share.