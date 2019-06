Ascolti Tv ieri, SuperQuark vs Riviera | Dati Auditel 26 giugno 2019

SuperQuark o Riviera, Riviera o SuperQuark ecco il nuovo dubbio amletico. Cosa hanno visto i telespettatori in prima serata secondo gli ascolti tv di ieri sera, 26 giugno 2019? Da un lato è andata in onda una nuova puntata del programma di Piero Angela, dall’altro, invece, sull’ammiraglia avversaria, la prima puntata di una nuova ed avvincente serie tv. Scopriamo insieme, analizzando i dati Auditel, come si è suddiviso il pubblico e quali programmi hanno ottenuto un maggior riscontro rispetto agli altri.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra SuperQuark e Riviera – Auditel 26 giugno 2019

++++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

SuperQuark | RAI 1

Piero Angelo ha condotto una nuova puntata dell’amatissimo programma di divulgazione scientifica di Rai 1. Il conduttore ha portato per mano i suoi affezionati telespettatori alla scoperta di numerose realtà. La trasmissione ha così interessato una media di 2milioni 200mila spettatori e vince la prima serata con uno share del 13%.

Un’estate in Provenza | RAI 2

I parigini Lea, Adrien e il fratellino Théo sono andati in vacanza per due mesi dai nonni, nella campagna provenzale. In una casa in mezzo al nulla, senza illuminazione notturna e senza televisione, ovvero non esattamente ciò che i ragazzi si aspettavano, i tre ragazzi hanno finito per vivere un’estate magica e davvero sorprendente. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Chi l’ha visto? | RAI 3

Federica Sciarelli si è occupata dei maggiori casi di cronaca nera, ma anche delle varie truffe amorose. Si è parlato della morte di Marco Vannini e della prossima intervista a Ciontoli che andrà in onda su Rai 3 all’interno del programma di Franca Leosini, ma anche di altri casi che hanno tenuto l’opinione pubblica incollata alla tv. Il programma ha così informato una media di 0.000.000 spettatori pari ad uno share dell’00.00%.

I legnanesi | RETE 4

La comicita’ de I LEGNANESI ha raccontato una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo. Il programma ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Riviera | Canale 5

Il marito miliardario di Georgina, Constantine, è morto sul suo yacht in un’esplosione. La donna ha così dovuto rinunciare alle sue ricchezze per proteggere la famiglia e lei stessa. La serie tv ha debuttato con una media di 1.880.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Amici come noi | Italia 1

Pio e Amedeo, due grandi amici che gestiscono a Foggia un negozio di pompe funebri high tech dal nome Hai l’Under, hanno vissuto diverse peripezie. Pio in procinto di sposare Rosa, una maestrina locale, tramite Amedeo ha scoperto che in rete circolava un video hard in cui appariva la sua ragazza ed insieme all’amico ha deciso allora di lasciare la cittadina pugliese dirigendosi prima a Roma e poi a Milano. Il film ha fatto ridere, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Hawthorne – Angeli in corsia | LA7

Christina ha dovuto cercare di fermare David che voleva togliersi la vita, ma ha anche dovuto cercare di trovare il tempo di affrontare la morte del marito. La serie tv ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.

A spasso con Daisy | TV8

Il film cult del 1989 di genere drammatico, diretto da Bruce Beresford, con: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patti LuPone, Esther Rolle e Joann Havrilla ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share.