Top dieci o 27 volte in bianco: chi ha vinto la sfida televisiva secondo gli ascolti tv ieri, 26 giugno 2020? Chi ha avuto la meglio nella sfida tra Carlo Conti e il film d’amore su Canale 5? Tanti erano però i programmi in onda. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme le preferenze dei telespettatori prima di passare ad analizzare l’accesa sfida pomeridiana. Va oltretutto sottolineato come la puntata de La Vita in diretta ed il saluto di Lorella Cuccarini abbia sollevato molte polemiche.

Ascolti tv ieri, 26 giugno 2020

Top dieci, su Rai 1: la terza puntata della trasmissione di Carlo Conti ha conquistato una media di 3.520.000 spettatori pari al 19% di share.

Ossessione senza fine: La vendetta di Sophie, su Rai 2: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 811.000 spettatori pari al 4% di share.

La Grande Storia, su Rai 3: la trasmissione ha interessato una media di 738.000 spettatori pari ad uno share del 3,7%.

Quarto Grado – Le storie, su Rete 4: Gianluigi Nuzzi ha informato una media di 1.100.000 spettatori con il 7,2% di share. In apertura si è parlato dell’incidente di Alex Zanardi.

27 volte in bianco, su Canale 5: la commedia ha emozionato una media di 1.587.000 spettatori pari al 8,9% di share.

Transformers 4, su Italia 1: la pellicola ha appassionato una media di 916.000 spettatori e share del 5,9%.

Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata, su La7: la pellicola ha raccolto una media di 587.000 spettatori con uno share del 3%.

Italia’s Got talent Best Of, su Rete 8: come ogni venerdì sera il meglio dello show “Italia’s Got Talent”, ha portato a casa una media di 479.000 spettatori. Share pari a 2,5 punti percentuali.

Fratelli di Crozza (Live), su Nove: il comico ha fatto divertito una media di 1.104.000 spettatori con il 5,4%.

Ascolti Ieri pomeriggio – Auditel del 26 giugno 2020

Su Rai 1 hanno chiuso la stagione 2 programmi. Uno chiude definitivamente, la prova del Cuoco (qui l’addio di Elisa Isoardi) e l’altro vede l’addio di Lorella Cuccarini alla conduzione. La prova del Cuoco ha ottenuto 1.356.000 con il 11,8% di share. La vita in diretta, invece, ha ottenuto 1.520.000 spettatori con 17,1% di share.