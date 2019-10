Tale e Quale Show vs L’Isola di Pietro 3 ovvero Carlo Conti vs Gianni Morandi: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 25 ottobre 2019? Ecco tutti i dati Auditel riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo pertanto insieme le preferenze del pubblico televisivo. Tanti erano i programmi in onda: da Quarto Grado a Fratelli di Crozza passando per MasterChef.

Ascolti tv ieri sera: seconda sfida fra Tale e Quale Show e L’Isola di Pietro 3

+++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

+++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Tale e Quale Show, RAI 1

Dodici celebrities si sono sfidate tra loro trasformandosi in un’icona musicale differente per dar vita al torneo dei Big della trasmissione condotta da Carlo Conti. Lo show ha intrattenuto una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

NCIS + Criminal Minds, RAI 2

NCIS ha appassionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. A seguire Criminal Minds ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Confusi E Felici, RAI 3

Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, un giorno è caduto in depressione e ha deciso di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non è stato accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che ha così deciso di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi. Un’idea bellissima, se non fosse che, ad aiutare Silvia, vi erano: un telecronista in crisi per il tradimento della moglie, uno spacciatore affetto da attacchi di panico, un quarantenne mammome cronico, una ninfomane decisamente invadente e una coppia in crisi sessuale. La pellicola ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Quarto Grado, RETE 4

Giuanluigi Nuzzi si è occupato della morte di Marco Vannini, il ragazzo di Ladispoli moerto a casa della fidanzata Martina Ciontoli, il 17 maggio 2015. Dopo la testimonianza di Davide Vannicola, che a “Quarto Grado” ha confermato l’ipotesi che a sparare fosse stato il figlio di Ciontoli, nuovi documenti e intercettazioni esclusive aggiungono tasselli al puzzle della sconcertante vicenda.

Al centro della puntata, anche il caso di Felice Maniero, l’ex boss della Mala del Brenta, che lo scorso 18 ottobre è stato arrestato per maltrattamenti alla moglie. Faccia d’Angelo, che ora vive sotto protezione quale collaboratore di giustizia, davanti al giudice ha ammesso di aver insultato la compagna, ma senza arrivare mai alla violenza fisica. La trasmissione ha informato così una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

L’Isola di Pietro 3, CANALE 5

Seconda puntata dell’Isola di Pietro 3. Diego, disperato, ha confidato il suo segreto a Pietro proprio perché aveva qualcosa a che vedere con la bimba ritrovata. Nel frattempo le indagini per scoprire chi abbia ucciso Chiara sono proseguite senza sosta. La serie tv ha emozionato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. (Qui per rivedere in streaming la puntata integrale de’ L’Isola di Pietro 3)

Ghost Rider – Spirito Di Vendetta, ITALIA 1

Johnny Blaze, funambolo del motociclista trasformato in spirito della vendetta dal demonio in virtù di un patto firmato con il sangue per la salvezza del padre, ha a lungo rifiutato il proprio status e la propria missione. A richiamarlo in attività è stata la Chiesa, in Romania infatti il diavolo si è palesato di nuovo per sguinzagliare nuovi sgherri alla ricerca di un bambino a cui teneva in maniera preoccupante. Il film ha portato a casa una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Propaganda Live, LA7

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori con uno share pari a 00.00 punti percentuali.

MasterChef 8, TV8

Lo chef Giorgio Locatelli si è unito a Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo per giudicare i talenti di MasterChef 8. Lo show ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Fratelli di Crozza, NOVE

Maurizio Crozza ha divertito, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.