Questione di Karma contro Tu si que vales 2019: chi ha vinto la sfida all’interno della prima serata secondo gli ascolti tv ieri, 9 novembre 2019? Ecco i dati Auditel riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Questione di Karma vs Tu si que vales, dati Auditel 9 novembre 2019

BOOM TU SI QUE VALES. La quarta puntata sale ancora come ascolti arrivando a totalizzare il 31% di share. Il film su Rai 1 si ferma a 11.5% di share. Di seguito tutti i dati.

Questione di Karma, RAI 1

Giacomo, un grande erede di industriali, che ha sempre preferito dedicare la sua mente a pensieri e fantasticherie ha incontrato un esoterista pronto a cambiargli la vita. L’uomo gli ha detto di aver individuato infatti l’attuale reincarnazione del padre, morto quando lui era ancora piccolo. Giacomo ha fatto di tutto per incontrare quindi Mario Pitagora, un uomo interessato solo ai soldi. Il film ha conquistato una media di 2.450.000 spettatori pari all’11.5% di share.

NCIS / FBI, RAI 2

Dopo aver trovato un conto segreto del governo per finanziare una rete giudiziaria nazionale al di fuori della legge, la squadra ha dovuto determinare chi era il giudice e chi era la giuria. NCIS ha appassionato così una media di 1.240.000 spettatori pari al 5.3% di share. A seguire FBI ha entusiasmato una media di 1.320.000 spettatori pari al 5.9%.

Le ragazze su RAI 3

Gloria Guida ha dato il via a nuove storie di vita vissuta di donne che hanno così avuto modo di ripercorrere tutta la loro vita, dall’infanzia a oggi, restituendoci gran parte della storia italiana degli ultimi anni. La trasmissione ha incollato alla tv una media di 1.068.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Fra le varie storie è stata raccontata anche quella di Rosanna Vaudetti, la celebre “Signorina Buonasera”.

Oliver Twist, RETE 4

Il film cult del 2005 di genere Drammatico, diretto da Roman Polanski, con: Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman, Harry Eden, Edward Hardwicke e Leanne Rowe ha emozionato una media di 657.000 spettatori con il 3.4% di share.

Tu si que vales, CANALE 5

Quarta puntata di Tu si que vales condotto da: Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria: Gerry Scotti, Teo Mammucari, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Giudice popolare: Sabrina Ferilli. Tante le esibizioni davvero coinvolgenti. Rudy Zerbi ha assistito ad uno spettacolo hot fatto da alcuni bellissimi spogliarellisti che hanno lasciato il segno sulla Ferilli. Lo show ha così divertito una media di 5.683.000 spettatori pari al 31.5% di share.

Madagascar, ITALIA 1

Un leone, una giraffa, una zebra e un ippopotamo hanno deciso di scappare dallo zoo di New York per girare un pò il mondo, ai loro occhi sconosciuto, ma durante la loro fuga, un gruppo di animalisti gli ha catturati e li ha spediti nel loro habitat naturale in Madagascar. I quattro però, non abituati a vivere liberi, hanno dovuto trovare il modo per adattarsi alla nuova vita. Il film d’animazione ha raggiunto una media di 1.055.000 spettatori. Share del 4.7%.

Atlantide, La7

La trasmissione, secondo gli ascolti tv di ieri, ha interessato una media di 407.000 spettatori con uno share del 2.4%.