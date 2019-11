Pezzi Unici contro La caccia Monteperdido: due fiction a confronto. Chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 17 novembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Oltre allo scontro fra le due ammiraglie avversarie, ovvero fra Giorgio Panariello e Megan Montaner, dobbiamo concentrarci, come ogni lunedì mattina, su Che tempo che fa, Non è l’Arena e Le Iene.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Pezzi Unici e La Caccia. Auditel 17 novembre 2019

Pezzi Unici, RAI 1

Vanni Bandinelli, un artigiano molto stimato, noto a tutti per il suo carattere ruvido e scorbutico, lavorando con Chiara, sua moglie, è diventato famoso in tutto il mondo. La scomparsa prematura del figlio Lorenzo, suicidatosi in una notte di pioggia dopo aver dato a Vanni un appuntamento a cui non si è mai presentato, ha fatto sì che a Vanni crollasse la terra sotto i piedi. L’uomo si è però convinto che il figlio non si sia suicidato, ma che sia stato ucciso e ha così dato via a sue personalissime indagini. La fiction di Rai 1 con Giorgio Panariello ha debuttato con una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto l’ottava puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui la bravissima Raffaella Carrà. In suo onore Luciana Littizzetto ha lanciato una nuova canzone sul tormentone Io sono Giorgia. La trasmissione ha intrattenuto e divertito una media di 0.000.000 spettatori per il 00.00% di share nella prima parte, e 0.000.000 spettatori e il 00.00% con il “tavolo”.

Snowden, RAI 3

La pellicola del 2016 diretta da Oliver Stone, con: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary Quinto, Tom Wilkinson e Scott Eastwood ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

The Bourne Ultimatum – Il Ritorno Dello Sciacallo, Rete 4

Jason Bourne è tornato. La sua angoscia è stata sempre alimentata dal bisogno di sapere chi e perché lo aveva trasformato in una macchina per uccidere cancellandone l’identità. A questo si è aggiunto il desiderio di vendicare la morte della sua compagna. La pellicola ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

La caccia – Monteperdido, CANALE 5

Mentre proseguivano le indagini per ritrovare Lucia, è stato emesso un ordine restrittivo contro Alvaro, il padre di Ana, a cui è stato impedito di vedere la figlia. La serie tv con Megan Montaner ha incollato alla tv una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. (Qui il video con la puntata integrale).

Le Iene, ITALIA 1

Nina Palmieri, Veronica Ruggeri, Roberta Rei hanno condotto una nuova puntata de Le Iene. Tante le inchieste in onda come quella inerente i presunti abusi sui chirichetti del Papa. Ad andare in onda è stata anche l’intervista doppia a Le Donatella e il servizio su Francesco Chiofalo. La trasmissione ha informato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi del maltempo, ma soprattutto della situazione di Venezia e della polemica sul Mose. Tanti gli ospiti in studio. I toni della discussione si sono subito riscaldati e lo stesso conduttore ha perso la pazienza. La trasmissione ha interessato una media di 0.000.000 spettatori con il 00.00% di share.