Pezzi Unici vs Indovina chi viene a Natale?: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 15 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti i programmi in onda da tenere d’occhio. Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 2, Non è L’Arena di Giletti su La7 e Le Iene su Italia 1. Analizziamo i risultati insieme.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra Pezzi Unici e Indovina chi viene a Natale. Auditel 15 dicembre 2019

Vince Pezzi Unici su Rai 1 con oltre il 20% di share. Fazio su Rai 2 arriva al 10% di share, Le iene totalizzano il 10.8% di audience. Ecco tutti i dati della giornata di ieri, 15 dicembre 2019.

Pezzi Unici, RAI 1

La fiction di Rai 1 con Giorgio Panariello ha conquistato una media di 4milioni 400mila spettatori con oltre il 20% di share.

Che tempo che fa, RAI 2

Fabio Fazio ha condotto la dodicesima puntata di Che tempo che fa. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Roberto Benigni e Matteo Garrone, John Bercow e Renzo Piano. Oltre a loro: Maurizio Landini, Giampiero Mughini, Enrico Brignano, Gazzelle, Lello Arena, Rosanna Vaudetti ed Emanuela Folliero. La trasmissione ha intrattenuto una media di 2.427.000 spettatori spettatori per il 10% di share nella prima parte, e 1.723.000 pari al 9,2% di share.

La Grande Storia, RAI 3

La trasmissione ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 532.000 spettatori pari ad uno share del 2.3%. Il programma ha ripercorso i 40 anni di Rai 3 e celebrato la Rete riportando alla memoria i momenti migliori delle varie trasmissioni che l’hanno resa celebre.

Don’t Get Out! – In trappola, Rete 4

Portando i suoi figli a scuola con l’auto, lo sviluppatore immobiliare berlinese Karl ha ricevuto una chiamata da un ricattatore: se non pagava, la macchina sarebbe esplosa. E’ iniziata così una corsa mortale contro il tempo. Il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 798.000 spettatori con il 3.7% di share.

Indovina chi viene a Natale?, CANALE 5

Il film commedia diretto da Fausto Brizzi, con: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Raoul Bova, Claudia Gerini, Cristiana Capotondi e Isa Barzizza ha divertito una media di 2.026.000 spettatori pari all’8.8% di share.

Le Iene, ITALIA 1

La nuova puntata de Le Iene ha visto andare in onda tante inchieste. La trasmissione ha informato così una media di 1.862.000 spettatori con il 10.8% di share. Fra i servizi vi è stato quello in merito alla ricostruzione in Emilia Romagna dopo il terremoto del 2012. A quanto pare i soliti furbetti hanno intascato soldi e ricostruito anche cose che non erano state danneggiate dalle scosse.

Non è l’Arena, LA7

Massimo Giletti è tornato su La7 per occuparsi di politica, economia e società. Si è dunque parlato, in apertura di puntata, di politica e del futuro dell’Italia con Matteo Salvini. Spazio, poi, al caso riguardante le sorelle Napoli. La trasmissione ha interessato una media di 1.090.000 spettatori con il 5.7% di share.