L’anno che verrà vs Capodanno in musica: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 31 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. La sfida, come ogni anno, era accesissima. Da un lato Amadeus, prossimo conduttore di Sanremo, che negli ultimi anni ha sempre primeggiato la notte di San Silvestro. Dall’altro Federica Panicucci. Chi ha avuto la meglio fra i due? Tanti erano però anche i film e i programmi in onda sugli altri maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme cosa hanno preferito i telespettatori.

L’anno che verrà su Rai 1 totalizza il 30.4% di share, Capodanno in Musica arriva al 19%.

L’anno che verrà, Rai 1

Amadeus ha dato il via alle danze per salutare il 2019 ed accogliere al meglio il 2020. Il presentatore, abituato a questa lunga maratona ricca di festeggiamenti, ha organizzato un grande evento musicale ed è entrato nelle case degli italiani con moltissimi ospiti. Lo show ha intrattenuto una media di 4.772.000 spettatori pari al 30.4% di share.

Gli Aristogatti, Rai 2

Madame Adelaide, una ricca, eccentrica e anziana signora, ex stella del firmamento lirico, ha deciso di fare testamento e nominare eredi dei suoi ingenti beni i suoi quattro Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. A margine di questa “famiglia” c’era il maggiordomo Edgar, che sarebbe divenuto l’erede di tutto il patrimonio alla morte degli Aristogatti. L’uomo, ansioso di mettere subito le mani sulle ricchezze della signora, ha quindi deciso di sbarazzarsi dei concorrenti a quattro zampe. Una notte di temporale li ha rapiti, ma li ha anche persi per strada durante l’incontro poco piacevole con due cani randagi. Il film d’animazione ha appassionato una media di 1.157.000 spettatori pari al 6.9% di share.

43° Festival del Circo di Montecarlo, Rai 3

Melissa Greta Marchetto ha condotto il quarantatreesimo Frestival del Circo di Montecarlo. Lo show ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.418.000 spettatori pari ad uno share dell’8.6%.

Harvey, Rete 4

Stravagante scapolone, un po’ beone, ha sempre avuto per amico, visibile solo a lui, un coniglio alto due metri. La vecchia sorella lo fa ha fatto però ricoverare. La commedia ha ottenuto una media di 201.000 spettatori con l’1.2% di share.

Capodanno in Musica, Canale 5

In diretta da Bari, Federica Panicucci ha riscaldato il capodanno dei telespettatori accendendo i riflettori sul 2020. Tanti gli ospiti che sono saliti sul palco, fra cui anche alcun ragazzi di Amici 19, il talent di Maria De Filippi. Lo show ha entusiasmato una media di 2.777.000 spettatori pari al 19.4% di share.

The Blues Brothers, Italia 1

Tre anni dopo essere finito dietro le sbarre, il rapinatore armato Jake Blues è stato liberato per buona condotta. Ad attenderlo fuori dal carcere c’era il fratello Elwood, una ex fidanzata inferocita e la notizia che l’orfanotrofio dove erano cresciuti stava per essere chiuso. Convinti di essere in missione per conto di Dio, i Blues brothers hanno riunito con le buone e le cattive la vecchia band e organizzato un grande concerto benefico. Il film cult ha portato a casa una media di 770.000 spettatori. Share del 4.9%.

Un povero Ricco, La7

Il film un Povero Ricco andato in onda su La7 ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 369.000 spettatori con uno share del 2.2%.