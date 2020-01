La guerra è finita vs Poveri ma ricchissimi: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 13 gennaio 2020? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i programmi in onda sui maggiori canali del digitale terrestre. Analizziamo insieme le preferenze del pubblico. Questa mattina, però, gli occhi sono sicuramente puntati sul debutto della fiction di Rai 1 con: Michele Riondino e Andrea Bosca.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra: La guerra è finita e Poveri ma ricchissimi. Auditel 13 gennaio 2020

Vince la fiction di Rai 1. La prima puntata è stata seguita da 4.700.000 spettatori. Il film su Canale 5, in replica, totalizza 13% di share.

La guerra è finita, Rai 1

Nei giorni successivi alla Liberazione, le strade di Davide e Giulia, entrambi legati alla Resistenza, si sono incrociate per caso. I due, aiutati da Ben, un ex-ufficiale della Brigata Ebraica, hanno occupato un casale abbandonato in cui hanno ospitato bambini italiani e stranieri aiutandoli a recuperare la voglia di vivere, giocare, studiare, lavorare e amare. La fiction ha commosso una media di 4.778.000 spettatori pari al 21% di share.

911, Rai 2

Le linee telefoniche erano intasate e a Maddie è stato dato il compito di inoltrare solo le telefonate importanti. Dopo il terremoto i soccorritori hanno dovuto affrontare momenti drammatici e prendere decisioni difficili. La serie tv ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.177.000 spettatori pari al 5.2% di share.

Presa diretta – Attacco al Papa, Rai 3

Riccardo Iacona e la squadra di PresaDiretta hanno affrontato un tema davvero eccezionale: il pontificato di Papa Bergoglio. Le parole e le scelte di Papa Francesco in questi anni hanno toccato temi sensibili come la morale sessuale, il riscaldamento climatico e la crisi ambientale, i migranti, i giovani, la giustizia sociale, il dialogo interreligioso, i toni della politica. E non è un caso che Papa Bergoglio venga considerato il più amato tra i leader mondiali, il Papa dell’ascolto, il Papa della misericordia. La potente spinta riformatrice del pontificato di Papa Francesco ha lasciato un segno. Peccato però che il Papa sia sotto l’attacco del “fuoco amico”. La trasmissione ha interessato una media di 1.688.000 spettatori pari al 6.9% di share.

Quarta Repubblica, Rete 4

Nicola Porro ha dato il via al dibattito con il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie Francesco Boccia (Pd). In trasmissione si è discusso i temi di più stretta attualità politica, economica e sociale: dallo scontro sul rinvio del voto della Giunta delle immunità del Senato, che deve decidere se dare o no il via libera al processo all’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini per il caso della nave Gregoretti – con un’inchiesta su dove si trovino adesso i migranti – al giallo del vertice a Palazzo Chigi organizzato mercoledì scorso dal Presidente del Consiglio e disertato dal premier libico Fayez al-Serraj. Con la candidata del Centrodestra Lucia Borgonzoni si è poi discusso delle elezioni regionali, una partita che vede ora scendere in campo tutti i leader politici. La trasmissione ha informato una media di 931.000 spettatori. Share del 5%.

Poveri ma ricchissimi, Canale 5

La pellicola del 2017 di genere commedia, diretta da Fausto Brizzi, con: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro e Tess Masazza ha fatto ridere una media di 3.033.000 spettatori pari a 13.3 punti percentuali.

Mechanic: Resurrection, Italia 1

Dopo aver finto la propria morte, Arthur Bishop è stato tranquillamente a Rio de Janeiro sotto il nome di Santos. Qui è però stato rintracciato da una donna, Renee Tran: il suo capo vuoleva arruolarlo per uccidere tre persone facendolo passare per un incidente. Sentendosi alle strette, in una situazione poco chiara e con l’incognita di come siano potuti risalire alla sua nuova vita, Bishop ha scattato una foto alla donna, ha fatto fuori i suoi scagnozzi e si è dato alla fuga. La pellicola ha entusiasmato una media di 2.032.000 spettatori. Share pari a 8.2 punti percentuali.

Eden, un pianeta da salvare, La7

La trasmissione di Licia Colò ha ottenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 605.000 spettatori pari al 2.9% di share.