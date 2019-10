Un sabato molto diverso dal solito. Niente sfida fra Ulisse e Amici Celebrities. Al loro posto la Nazionale italiana ed un film. Cosa dicono gli ascolti tv di ieri, 12 ottobre 2019? Chi ha vinto fra Italia vs Grecia ed Adaline – L’eterna giovinezza? Ecco i dati Auditel della prima serata riguardanti i maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i programmi ed i film in onda ed il pubblico si è suddiviso mostrando le proprie preferenze. Analizziamole insieme.

Ascolti tv ieri sera: sfida fra Italia vs Grecia e Adaline. Auditel 12 ottobre 2019

Boom per Italia vs Grecia. A seguire la Nazionale sono stati più di 7.100.000 telespettatori per il 32.5% di share.

Italia vs Grecia | RAI 1

Allo Stadio Olimpico, l’Italia ha affrontato la Grecia nel settimo incontro del proprio girone di qualificazione in cerca di una vittoria per essere matematicamente qualificati alla fase finale del torneo continentale. Torneo che il prossimo anno prenderà il via proprio da Roma. Il match ha tenuto con il fiato sospeso una media di 7.142.000 tifosi pari a 32.5 punti percentuali di share.

NCIS / FBI | RAI 2

Torres si è affidato alle capacità investigative della sua squadra dopo essersi svegliato su un peschereccio fatiscente, coperto di sangue e incapace di ricordare le ultime 12 ore. NCIS ha appassionato una media di 1.466.000 spettatori pari al 6.5% di share.

A seguire FBI ha entusiasmato una media di 1.369.000 spettatori pari al 6.3%.

Le ragazze | RAI 3

Il racconto di donne, sconosciute o note, di generazioni diverse, che hanno messo a nudo la loro vita con passione, amore e coraggio, ha intrattenuto una media di 1.364.000 spettatori pari a 8.1punti percentuali di share. Gloria Guida ha incontrato Maria Perego, oggi 95enne, creatrice insieme al marito del topo più famoso della Tv ovvero l’amatissimo Topo Gigio.

Don Camillo Monsignore… Ma Non Troppo | RETE 4

Nominato Monsignore, don Camillo ha continuato a battibeccare con Peppone divenuto Senatore nei fatti del luglio 1960, a Roma. Tornano poi a casa a rimettere pace tra cattolici e comunisti Don Camillo ha finalmente ritrovato il sorriso. Il film cult ha raggiunto una media di 1.112.000 spettatori. Share del 6.1%.

Adaline – L’eterna giovinezza | CANALE 5

Adeline, una giovane donna nata a cavallo del XX secolo, ha cessato misteriosamente di invecchiare in seguito a un incidente avvenuto in una gelida notte. Mentre custodiva gelosamente il suo segreto, Adeline ha intrapreso una serie di incredibili avventure lungo tutto il corso del Novecento prima che, dopo anni di vita solitaria, riuscisse a trovare l’amore e il coraggio, necessari a vivere a pieno. Il film ha conquistato una media di 2.208.000 spettatori pari al 10.8% di share.

La Peggior Settimana Della Mia Vita | ITALIA 1

Paolo, in procinto di sposarsi con Margherita, ad una settimana dalle nozze ha vissuto un vero e proprio incubo. Ossessionata da una donna innamorata di lui e accompagnato da un testimone di nozze del tutto inaffidabile, in una sola settimana Paolo ha collezionato una serie di improvvide azioni dalle conseguenze disastrose. Il film ha divertito una media di 1.311.000 spettatori. Share del 6.2%.

The Little Murders of Agatha Christie | La7

La serie tv ha entusiasmato una media di 348.000 spettatori con uno share del 2.2%. Alice, incapace di permettersi una vacanza a causa di uno scoperto in banca, ha deciso di prendere lezioni di teatro. La donna è però rimasta particolarmente stupita quando ha conosciuto l’insegnante di teatro: un perfetto sosia di Laurence. Nonostante i suoi lunghi capelli e gli occhiali, sembrava proprio essere il fratello. Quando un giovane comico è morto durante il corso, avvelenato, il professor Herbert è diventato il sospettato numero 1.

Nel cuore della tempesta | TV8

Andrea, pilota di linea, è stata costretta ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. La compagnia aerea l’ha però accusata di imperizia. La pellicola ha ottenuto una media di 197.000 spettatori pari a 1.1 punti percentuali di share.

Matrimonio a quattro mani | NOVE

Amanda, una ragazzina abbandonata dai genitori, si è molto affezionata a Diane, l’assistente sociale che si è presa cura di lei. La piccola è riuscita a farsi adottare da quest’ultima dopo l’incontro con Alyssa, sua sosia, figlia di un attraente vedovo. Il film ha emozionato una media di 392.000 spettatori per il 2% di share.