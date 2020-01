I Soliti Ignoti con lo speciale per la Lotteria Italia vs Pinocchio ovvero Amadeus vs Roberto Benigni: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 6 gennaio 2020? A chi la Befana ha portato caramelle e a chi il carbone? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata e le preferenze dei telespettatori. Tanti erano i programmi e soprattutto i film in onda in attesa che i palinsesti si riempissero nuovamente. Analizziamo quindi insieme i dati raccolti.

Ascolti tv ieri sera, sfida fra I Soliti Ignoti e Pinocchio. Auditel 6 gennaio 2020

++++ ASCOLTI TV IERI IN USCITA DALLE 10:00 IN POI

++++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia, Rai 1

La puntata dello show di Amadeus con lo Speciale per la Lotteria Italia, nel giorno dell’Epifania, ha tenuto con il fiato sospeso una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share. Tanti gli ospiti in studio fra cui: Lino Guanciale, Nino Frassica e Fabio Rovazzi. Oltre a loro anche tutti i 24 protagonisti di Sanremo 2020 che hanno annunciato i titoli delle loro canzoni.

911, Rai 2

Il telefilm americano, con la replica degli ultimi episodi della prima stagione, ha appassionato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

L’ultimo lupo, Rai 3

Chen Zhen, un giovane studente di Pechino, è stato inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare a una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa dalla sua, Chen ha scoperto di esser lui quello che ha molto da imparare sulla comunità, sulla libertà, ma specialmente sul lupo, la creatura più riverita della steppa. Sedotto dal legame che i pastori hanno con il lupo e affascinato dall’astuzia e dalla forza dell’animale, Chen un giorno ha trovato un cucciolo e ha deciso di addomesticarlo. Il film ha conquistato una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Mountains – la vita sopra, Rete 4

Il suggestivo viaggio verso due catene montuose, ovvero le due più ioniche del pianeta: Himalaya e Ande, ha entusiasmato una media di 0.000.000 spettatori pari a 00.00 punti percentuali di share.

Pinocchio, Canale 5

Il falegname Geppetto ha deciso di fare un burattino usando un ceppo di legno e di chiamarlo Pinocchio. Questi, magicamente, è stato in grado di muoversi e di parlare come un vero bambino. Nella speranza di avviarlo all’istruzione, Geppetto, vendendo la sua casacca, gli ha comperato un abbecedario, ma il birbantello lo ha rivenduto per vedere uno spettacolo di burattini. Qui il terribile capo della compagnia Mangiafuoco, lasciatosi impietosire dagli sgangherati racconti di Pinocchio, gli ha regalato cinque monete d’oro. Pinocchio, vittima della sua ingenuità, è stato poi adescato da una coppia di furfanti, il Gatto e la Volpe, decisi a truffarlo per impossessarsi del suo denaro. Il film di e con Roberto Benigni ha affascinato una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.

Now You See Me 2 , Italia 1

Un anno dopo essere sfuggiti all’FBI e avere conquistato il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia i membri restanti dei Quattro Cavalieri hanno atteso nuove istruzioni dall’Occhio, la società segreta di maghi da cui sono stati reclutati. Atlas, stanco di aspettare che Rhodes desse loro una nuova missione, ha cercato l’Occhio per conto suo. La sua ricerca lo ha portato a un tunnel sotterraneo in cui sentiva una voce che gli dice che la sua attesa sta per finire. Tornato al proprio appartamento vi ha trovato una donna che gli è poi scappata. Il film ha raggiunto una media di 0.000.000 spettatori. Share del 00.00%.

Eden Un pianeta da salvare, La7

Il programma con Licia Colò ha interessato, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 0.000.000 spettatori pari al 00.00% di share.