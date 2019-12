I Medici 3 o L’ora legale: chi ha vinto la prima serata secondo gli ascolti tv di ieri, 11 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel. Analizziamo insieme le preferenze dei telespettatori. Tanti erano i programmi in onda, oltre quelli sulle due ammiraglie. Cosa ha preferito il pubblico? Quanti telespettatori hanno visto, ad esempio, Chi l’ha visto? su Rai 3? Quanti, invece, hanno preferito un film o Piero Chiambretti su Rete 4?

Ascolti tv ieri sera, sfida fra I Medici 3 e L’Ora legale. Auditel 11 dicembre 2019

L’ultima puntata de’ I Medici totalizza il 15.7% e vince la prima serata, deludendo un pò in termini di auditel. Il film di Ficarra e Picone su Canale 5 raggiunge il 12% di share.

I Medici 3, RAI 1

Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, ha denunciato la sua uccisione e accusato apertamente Lorenzo, che però ha continuato a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e ha iniziato a sperare in un nuovo inizio per lei e il marito, ha cominciato tuttavia a sospettare la verità. Con il peggiorare del suo stato di salute, Lorenzo ha promesso la mano della figlia Maddalena al figlio del Papa, per portare avanti la sua strategia di controllo sulla Santa Sede. La serie tv ha appassionato una media di 3.411.000 spettatori pari al 15.7% di share.

Di mamma ce n’è una sola, RAI 2

Il primo di tre appuntamenti dal vivo in compagnia dell’arte di Vincenzo Salemme, con una delle sue commedie più amate dal pubblico, “Di mamma ce n’è una sola” ha intrattenuto una media di 1.753.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Chi l’ha visto?, RAI 3

Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice, si è occupata di diversi casi di scomparsa lanciando appelli per due giovani ragazzine sparite nel nulla. Spazio poi ai maggiori casi di cronaca: dall’omicidio di Luca Sacchi a il caso Chicco Forti. La trasmissione ha così informato una media di 2.133.000 spettatori pari ad uno share del 10.1%.

#CR4 – La repubblica delle donne, RETE 4

Il programma di Piero Chiambretti ha entusiasmato una media di 823.000 spettatori con il 4.7% di share. In serata sono entrate in studio diverse ospiti per parlare di temi anche molto diversi fra loro. Ad infiammare i telespettatori e gli utenti social, però, è stata l’accesissima lite fra Antonella Elia e Taylor Mega.

L’ora legale, CANALE 5

Il film del 2017 di genere Commedia, diretto da Salvatore Ficarra, con: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Vincenzo Amato, Tony Sperandeo, Leo Gullotta e Sergio Friscia ha fatto ridere una media di 2.796.000 spettatori pari al 12.8% di share.

L’Ultimo dei Templari, Italia 1

Behmen e Felson, due templari che hanno combattuto a lungo come Crociati divenendo famosi per il numero di nemici uccisi, hanno presto compreso che la loro guerra in nome di Dio comportava il massacro di donne e bambini inermi e hanno deciso di abbandonare il campo di battaglia. Catturati come disertori hanno ottenuto la liberazione solo a patto di scortare una presunta giovane strega a un monastero situato in un luogo distante. I monaci che vi risiedevano avevano un antico libro le cui formule consentono di smascherare la stregoneria. Il film ha conquistato una media di 1.149.000 spettatori. Share del 4.8%.

Atlantide – Andrea Purgatori, La7

La strage di Piazza Fontana è stata al centro della puntata di Atlantide di Andrea Purgatori. Interviste, documenti e testimonianze hanno informato una media di 496.000 spettatori con uno share del 2.5%.