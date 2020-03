Don Matteo o Poveri ma ricchi: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 5 marzo 2020? Cosa dicono i dati Auditel in merito ai maggiori canali del digitale terrestre? Vediamo di analizzare insieme tutti i dati raccolti. Nessuno si aspettava un secondo appuntamento con la fiction di Rai 1, ma siccome la Coppa Italia, causa Coronavirus, è stata rimandata a data da destinarsi, l’ammiraglia ha richiamato Terence Hill e colleghi per tener compagnia ai telespettatori. Tanti erano i programmi in onda come: Dritto e rovescio, Le Iene, Piazzapulita. Controlliamo le sfide pomeridiane, soprattutto quelle fra: Caterina Balivo e Maria De Filippi, ma anche La Vita in Diretta e Pomeriggio 5.

Ascolti tv ieri, 5 marzo 2020. Dati Auditel ieri sera

Don Matteo 12, su Rai 1: Terence Hill e Nino Frassica hanno incollato alla tv, con le loro avventure, una media di 6,6milioni spettatori pari al 26.3% di share.

3 Days to Kill, su Rai 2: il film ha tenuto con il fiato sospeso una media di 1.186.000 spettatori pari al 4.6% di share.

1/2 in più – Speciale Coronavirus, su Rai 3: il programma ha informato 783.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.

Dritto e Rovescio, su Rete 4: Del Debbio ha interessato una media di 1.199.000 spettatori con il 6% di share.

Poveri ma ricchi, su Canale 5: la pellicola ha divertito 1.948.000 spettatori pari all’8.2% di share.

Le Iene Show, su Italia 1: la trasmissione ha intrattenuto una media di 1.700.000 spettatori pari al 9.2% di share.

Piazzapulita, su La7: Corrado Formigli ha portato a casa 1.104.000 spettatori con uno share del 5.6%.

Nessuno mi può giudicare, su Rete 8: il film con Paola Cortellesi ha registrato una media di 442.000 spettatori pari al 1.7% di share.

Redemption – Identità nascoste, su Nove: a sintonizzarsi sono stati in media 313.000 spettatori. Share del 1.2%.

Ascolti tv ieri pomeriggio – Auditel del 5 marzo 2020

Come sono andate, invece, le varie sfide pomeridiane fra Rai 1 e Canale 5? Ecco tutti i dati Auditel del pomeriggio.

Su Rai 1:

Vieni da Me – 2.093.000 – share 13.29

Paradiso delle Signore – 2.052.000 – share 15.07

La Vita in Diretta – 2.190.000 – share 15.08

Su Canale 5: