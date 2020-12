La Bella e la Bestia contro Grande Fratello Vip 2020: chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 28 dicembre 2020? Scopriamo i dati Auditel della prima serata con le preferenze dei telespettatori. Oltre alla sfida fra ammiraglia, da segnalare anche: “Quarta Repubblica” su Rete 4 e “Maria Teresa“ su Rai3.

La Bella e la Bestia su Rai1 batte il Grande Fratello Vip con 4.819.000 spettatori pari al 20% di share contro 3.663.000 spettatori (share 20,2%).

Rai 1, La Bella e la Bestia, la magica fiaba Disney rivive nel film live action emozionando 4.819.000 spettatori pari al 20% di share. Nel cast: Emma Watson e Dan Stevens.

Su Rai 2, Pixels, il film diretto da Chris Columbus con protagonisti Adam Sandler, Peter Dinklage e Josh Gad ha coinvolto una media di 1.109.000 spettatori. Share del 4,3%.

Su Rai 3, Maria Teresa, al via la seconda stagione della miniserie TV storica dedicata alla maturità della iconica imperatrice d’Austria. La prima puntata ha registrato 905.000 spettatori con uno share del 3,8%.

Su Rete 4, Quarta Repubblica: l’approfondimento di Rete 4 condotto da Nicola Porro dedicato a economia, politica e attualità ha informato una media di 1.284.000 spettatori (share 5,4%).

Su Canale 5, Grande Fratello Vip 2020, Alfonso Signorini è tornato in diretta con una nuova puntata e con la partecipazione speciale di Maria De Filippi. La ventinovesima puntata è stata seguita da 3.663.000 spettatori. Share pari al 20,2%. Tra i momenti: la sorpresa di Maria De Filippi, mentre eliminato della puntata è stata Sonia Lorenzini.

Su Italia 1, Il cavaliere Oscuro – Il ritorno, il film diretto da Christopher Nolan con protagonisti Christian Bale e Gary Oldman ha tenuto col fiato sospeso una media di 1.210.000 spettatori pari a 5,6 punti percentuali di share.

Ascolti Tv 28 dicembre 2020, Auditel La7, Tv8 e Canale Nove

Su La7, Atlantide: Andrea Purgatori è tornato con nuove storie di Uomini e di Mondi. La puntata dedicata a Marco Pantani ha registrato 411.000 spettatori pari al 2% di share.

Su Tv8, Das boot, al via la mini serie tedesca ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, sequel del film del 1981 U-Boot 96 di Wolfgang Petersen. La prima puntata ha incollato alla tv 219.000 spettatori. Share del 0,9%.

Su Nove, The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: lo spettacolo teatrale portato in scena dal trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in occasione dei 30 anni di carriera ha divertito una media di 987.000 spettatori pari all’ 4% di share.