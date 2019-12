Ballerina vs Vasco no stop Live 2018+2019: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 30 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata. Tanti erano i film e i programmi sui maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme cosa hanno preferito i telespettatori analizzando dato per dato e non soffermandoci solo sui dati raccolti da Rai 1 e Canale 5, le due ammiraglie avversarie nonostante Mediaset abbia stretto l’occhio a tutti i fan di Vasco e a tutti gli appassionati di musica.

Ascolti tv ieri sera, sfida Ballerina e Vasco no stop live. Auditel 30 dicembre 2019

Vince il film “Ballerina” su Rai 1 col 12.3 di share. Botto di ascolti per i Miserabili su Rai 3 che totalizza quasi il 12% di share.

Ballerina, Rai 1

Félicie, una ragazzina di undici anni che sin da piccola ha sempre vissuto in uno orfanotrofio della Bretagna, un giorno dopo l’ennesimo tentativo di scappare via è stata beccata da Victor che le ha mostrato la foto dell’Opera. Félicie ha così deciso immediatamente di volerlo frequentare, e quella stessa notte, lei e Victor sono riusciti a giungere a Parigi. Victor, a causa di un incidente, è però caduto su una barca e ha perso di vista Félicie, che si è ritrovata costretta a vagare da sola per le strade parigine. Mentre vagabonda per i quartieri, è riuscita ad avvistare l’Opera e ad intrufolarsi al suo interno per assistere all’esibizione di Rosita Mauri, una famosissima e talentuosa ballerina. Scoperta dal Custode del teatro, Felicie è stata cacciata via in malo modo. Odette, sguattera per l’ostile e crudele Régine Le Haut, l’ha però difesa. Il film ha conquistato una media di 2.782.000 spettatori pari al 12.3% di share.

911, Rai 2

La detective Athena Grant ha dovuto risolvere diversi casi ed arrestare molti cattivi oltre che tentare in tutti i modi di destreggiarsi all’interno della sua famiglia. Bobby Nash e il suo team di pompieri hanno invece aiutato a eseguire audaci salvataggi che spesso accompagnano queste situazioni pericolose per la vita. La replica dei primi episodi della prima stagione della serie tv americana ha appassionato una media di 1.133.000 spettatori pari al 6.1% di share.

I miserabili, Rai 3

Dopo l’ottimo debutto di ieri sera, con oltre 2 milioni di spettatori incollati al piccolo schermo ed il 9.5% di share, La serie tv, con la seconda puntata, ha entusiasmato una media di 2.643.000 spettatori pari all’11.9% di share.

Mountains – la vita sopra le nuvole, Rete 4

Un viaggio suggestivo verso due catene montuose più iconiche del pianeta: Montagne Rocciose e Himalaya. I telespettatori hanno scoperto cime innevate e vallate nascoste, animali bizzarri e notevoli culture antiche. Il programma ha raggiunto una media di 724.000 spettatori con il 3.2% di share.

Vasco no stop live 2018 + 2019, Canale 5

La musica di Vasco Rossi, il rocker di Zocca, ha fatto cantare e ballare, secondo gli ascolti tv di ieri sera, una media di 1.701.000 spettatori pari al 9.3% di share. Ad andare in onda è stato il docu film diretto da Pepsy Romanoff. I fan hanno così potuto vedere come nasce la scaletta “perfetta” di un concerto, ma anche come si arriva all’esplosione finale dello stadio.

Un amico molto speciale, Italia 1

Antoine ha chiesto a Babbo Natale un giro sulla sua slitta, per un motivo personale e importante. Babbo Natale è dunque atterrato sul suo balcone, la notte del 24 dicembre. Il bambino non si è lasciato insospettire dal fatto che avesse la barba finta e fosse a caccia di gioielli d’oro, e gli si è accodato per il resto della notte. Il finto Babbo Natale ha però cercato in tutti i modi di levarselo di torno, salvo poi accorgersi che il piccolo poteva tornargli utile nei furti. Il film ha incollato alla tv una media di 1.326.000 spettatori pari al 5.7% di share.

Josephine, ange gardien, La7

Dopo il divorzio, Florence si è preparata a trascorrere il suo primo Natale senza i figli. Una separazione che le ha spezzato il cuore soprattutto perché suo figlio di 6 anni avrebbe voluto festeggiare il Natale con lei dal suo ex suocero. Joséphine è riuscita a esaudire il desiderio del bambino. La serie tv ha portato a casa una media di 485.000 spettatori con uno share del 2.7%.