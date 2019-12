Abel il figlio del vento vs La vita è bella: chi ha vinto secondo gli ascolti tv di ieri, 27 dicembre 2019? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tanti erano i film fra cui scegliere. Le Feste non sono ancora terminate ed i palinsesti sono ricchi di pellicole da guardare tutti insieme. Analizziamo insieme i risultati e pertanto le preferenze del pubblico televisivo.

Vince La vita è bella con Benigni. Il film ha totalizzato il 16.4% di share. Abel su Rai 1 si è fermato al 12.5%.

Abel. il figlio del vento, Rai 1

Il piccolo orfano Lukas ha trovato un aquilotto caduto dal nido e lo ha aiutato a sopravvivere e crescere. La pellicola ha così conquistato una media di 2.679.000 spettatori pari a 12.5 punti percentuali di share.

Saving Mr. Banks, Rai 2

Travers ha viaggiato da Londra ad Hollywood per incontrare Walt Disney e discutere del di lui desiderio di realizzare una trasposizione cinematografica di Mary Poppins, best seller mondiale pubblicato dalla Travers nel 1934. Contrariamente ad ogni aspettativa, Disney si è ritrovato di fronte ad una sessantenne che, con le idee ben chiare sugli intenti commerciali del progetto, non è sembrata essere disposta ad accettare alcun tipo di compromesso. Il film ha appassionato una media di 1.330.000 spettatori pari al 6.2% di share.

Un matrimonio da favola, Rai 3

Il film ha raccolto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 1.489.000 spettatori con il 6.6% di share. Daniele stava per sposare la figlia del presidente della banca di Zurigo presso la quale era impiegato. In vista del gran giorno ha chiamato accanto a sé i suoi ex compagni di liceo, che non vedeva dai tempi della maturità. Al contrario di Daniele, pochi di loro erano però riusciti a coronare i sogni giovanili. Luca voleva viaggiare e invece ha dovuto ripiegare facendo la guida turistica. Luciana voleva diventare giocatrice di calcio professionista ma un incidente le ha stroncato la carriera e lei ha finito per sposare il perito dell’assicurazione.

#Cr4 La Repubblica Delle Donne – Sotto l’Alberto RETE 4

Piero Chiambretti ha intrattenuto una media di 823.000 telespettatori. Share pari a 4.5 punti percentuali.

La vita è bella, Canale 5

Il film del 1997 di genere drammatico, diretto da Roberto Benigni, con: Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini, Giustino Durano, Amerigo Fontani e Sergio Bini Bustric ha emozionato una media di 3.297.000 spettatori pari al 16.4% di share.

Fred Claus – Un Fratello Sotto L’albero, Italia 1

Il film natalizio ha entusiasmato una media di 1.043.000 spettatori pari al 4.9% di share. Cresciuto all’ombra di un personaggio in odore di santità, Fred Claus si è trovato nei guai con la legge e ha ricevuto proprio da Nick un aiuto importante. Il fratello tanto odiato gli ha proposto di lavorare per lui al Polo Nord. Le due personalità, agli antipodi, hanno fatto subito scintille. Difronte alla possibilità di compromettere il rito del Natale, però, Fred è rinsavito e ha aiutato Nick.

Tutte le donne della mia vita, La7

La pellicola ha fatto registrare una media di 513.000 spettatori con uno share del 2.3%.

MasterChef 8, TV8

Il talent culinario ha tenuto con il fiato sospeso una media di 741.000 spettatori per il 3.8% di share.

I Migliori Fratelli di Crozza, NOVE

Lo show, anche se in replica, ha intrattenuto, secondo gli ascolti tv di ieri, una media di 739.000 spettatori con il 3.3%di share.